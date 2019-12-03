Дела обстоят очень тяжело: появились новости о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с раком

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от онкологического заболевания в реабилитационном центре Москвы. Пока семья актрисы продолжает отмалчиваться о ее состоянии и лишь отвергает слух о каких-либо ухудшениях, болезнь "моей прекрасной няни" обрастает слухами.

Комментируют в СМИ состояние Анастасии Заворотнюк лишь знакомые, коллеги, а также специалисты. В этот раз высказался известный певец, солист популярной в 90-х группы "Дюна" Виктор Рыбин, пишут росСМИ.

Певцу и его супруге Наталье Сенчуковой удалось побороть рак, поэтому он не понаслышке знает о коварной болезни.

"Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело", - сказал Рыбин, который в свое время не скрывал диагноз.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Кроме того, он высказался и о праве родных скрывать течение болезни актрисы от общественности.

"А родные правильно делают, что скрывают все подробности - это их личное дело", - сказад Рыбин.

Исполнитель также рассказал, что они с женой не утаивали диагноз, потому что хотели предупредить людей, не повторять их ошибок. Рыбин уверен, что рак они заработали из-за длительного пребывания на солнце - они были любителями позагорать и полежать в солярии.