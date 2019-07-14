​​​​​Затянет и зальет: каким областям не повезет с погодой (фото)

Погода в Украине 14 июля (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в воскресенье огорчит жителей некоторых областей

Погода в Украине в воскресенье, 14 июля, принесет проливные дожди на значительную часть страны. А в некоторых областях ожидается повышение температуры. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, сегодня сильные дожди и облачное небо ожидаются на Западе, Севере и в Центре. Разве что в Днепропетровской области - поближе к Востоку - будет сухо.

В восточных и южных областях будет сухо с переменной облачностью. А на Юге температура воздуха повысится на несколько градусов.

Погода в Украине 14 июля (фото: РБК-Украина)

Прохладнее всего в воскресенье будет в западных областях - от +20 до +23 градусов, в Центре +22... +24, а на Востоке от +23 до +25 тепла.

На Юге довольно комфортно - от +24 до +28 градусов.

В Киеве в воскресенье, 14 июля, ожидается довольно сильный дождь, температура воздуха составит от +22 до +24 тепла.

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Погода в Украине 14 июля (фото: meteo.gov.ua)

К слову, по пляжу Лузановка в Одессе пронесся огромный смерч, который сильно напугал людей. Отдыхающие падали на песок, боясь, что их снесет в море вслед за вещами, которые поднял вихрь.

Ранее мы писали, что Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Напомним, в сети показали видео, на котором во время урагана в Мелитополе огромное дерево упало на автомобиль, проезжавший по улице.