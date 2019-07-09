ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Мелитополе огромное дерево рухнуло на проезжавшее авто: момент попал на видео

STYLERПроисшествия    09.07.2019 - 14:35
В Мелитополе огромное дерево рухнуло на проезжавшее авто: момент попал на видео
Дерево упало на авто во время движения в Мелитополе (коллаж: РБК-Украина)

В результате ЧП пострадало сразу три автомобиля

Из-за урагана в Мелитополе Запорожской области было повреждено сразу несколько автомобилей. В сети показали видео с камер наблюдения, на которые попал момент падения огромного дерева на транспортные средства.

Отметим, что два из трех автомобилей были припаркованы, а третья машина в момент падения дерева как раз двигалась по улице.

Кроме повреждения автомобилей, были также оборваны электрические провода.

Очевидцы говорят, что в результате происшествия люди не пострадали. Тем не менее, автотранспорт нуждается в ремонте. Больше всего досталось "Ланосу", который был припаркован прямо под деревом.

Дерево упало на авто во время движения в Мелитополе (видео: YouTube/Mlive Tv)

К слову, Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем, в понедельник, 8 июля. В сети показали последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Напомним, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

Синоптики рассказали, когда в Украину вернется летнее тепло +17, порывистый ветер и дожди: какие области пострадают от непогоды
Новости Украины ураганПогода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь