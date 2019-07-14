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Затягне і заллє: яким областям не пощастить з погодою (фото)

STYLERЖиття    14.07.2019 - 07:57
Затягне і заллє: яким областям не пощастить з погодою (фото)
Погода в Україні 14 липня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в неділю засмутить жителів деяких областей

Погода в Україні у неділю, 14 липня, принесе проливні дощі на значну частину країни. А в деяких областях очікується підвищення температури. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, сьогодні сильні дощі і хмарне небо очікуються на Заході, Півночі і в Центрі. Хіба що в Дніпропетровській області - ближче до Сходу - буде сухо.

У східних і південних областях буде сухо з мінливою хмарністю. А на Півдні температура повітря підвищиться на кілька градусів.

Затягне і заллє: яким областям не пощастить з погодою (фото)

Погода в Україні 14 липня (фото: РБК-Україна)

Найпрохолодніше в неділю буде в західних областях - від +20 до +23 градусів, в Центрі +22... +24, а на Сході від +23 до +25 тепла.

На Півдні досить комфортно - від +24 до +28 градусів.

У Києві в неділю, 14 липня, очікується досить сильний дощ, температура повітря становитиме від +22 до +24 тепла.

Затягне і заллє: яким областям не пощастить з погодою (фото)

Погода в Україні 14 липня (фото: meteo.gov.ua)

До речі, по пляжу Лузанівка в Одесі пронісся величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

Раніше ми писали, що Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою у понеділок, 8 липня. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.

Нагадаємо, в мережі показали відео, на якому під час урагану в Мелітополі величезне дерево впало на автомобіль, який проїжджав по вулиці.

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