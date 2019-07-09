ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Херсон ушел под воду: фото и видео разрушительной стихии

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 13:21
Херсон ушел под воду: фото и видео разрушительной стихии
Херсон и область затопило ливнем (коллаж: РБК-Украина)

Мощная гроза причинила ущерб Херсонской области

Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем, в понедельник, 8 июля. В сети показывают последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Жители города бродили по затопленным улицам, а автомобилям с трудом удавалось пробираться по дорогам, которые превратились в сплошные потоки.

Херсон и область затопило ливнем (видео: YouTube/Нова Каховка)

Херсон и область затопило ливнем (видео: YouTube/Нова Каховка)

Мощные потоки воды затопили и областной центр. Так, улица Потемкинская в Херсоне превратилась в сплошную реку.

Херсон и область затопило ливнем (видео: YouTube/Херсон Daily)

Дождь был настолько сильным, что вымыл на Корабельном спуске из проезжей части брусчатку, а поток воды донес ее до самой Корабельной площади.

Херсон ушел под воду: фото и видео разрушительной стихии

Херсон и область затопило ливнем (фото: Херсон Daily)

 

Херсон и область затопило ливнем (фото: Херсон Daily)

Жители Херсонской области также зафиксировали на видео смерч, который пронесся над селом Широкая Балка.

Смерч в Херсонской области (видео: YouTube/Dmytro Bakalu)

Кстати, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.

+17, порывистый ветер и дожди: какие области пострадают от непогоды Аномальная жара и сильные дожди: вторая половина лета будет с сильными перепадами
Новости Украины Погода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь