Херсон ушел под воду: фото и видео разрушительной стихии

Херсон и область затопило ливнем (коллаж: РБК-Украина)

Мощная гроза причинила ущерб Херсонской области

Херсонская область сильно пострадала от грозы с ливнем, в понедельник, 8 июля. В сети показывают последствия дождя, который затопил улицы Новой Каховки и Херсона, а в области зафиксировали смерч.

Жители города бродили по затопленным улицам, а автомобилям с трудом удавалось пробираться по дорогам, которые превратились в сплошные потоки.

Херсон и область затопило ливнем (видео: YouTube/Нова Каховка)

Херсон и область затопило ливнем (видео: YouTube/Нова Каховка)

Мощные потоки воды затопили и областной центр. Так, улица Потемкинская в Херсоне превратилась в сплошную реку.

Херсон и область затопило ливнем (видео: YouTube/Херсон Daily)

Дождь был настолько сильным, что вымыл на Корабельном спуске из проезжей части брусчатку, а поток воды донес ее до самой Корабельной площади.

Херсон и область затопило ливнем (фото: Херсон Daily)

Херсон и область затопило ливнем (фото: Херсон Daily)

Жители Херсонской области также зафиксировали на видео смерч, который пронесся над селом Широкая Балка.

Смерч в Херсонской области (видео: YouTube/Dmytro Bakalu)

Кстати, недавно в центре Киева на улице Крещатик из-за сильных ураганных порывов ветра упал большой каштан.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области огромный град повредил домохозяйства, а ураган буквально за три минуты сорвал крыши со многих домов.

Напомним, в Ровенской области пронеслась сильная песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания школы в одном из сел. Жители Полесья были шокированы таким явлением.