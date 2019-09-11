Затянет облаками: каким областям не повезет с погодой (карта)

Погода в Украине в четверг, 12 сентября, ожидается сухая и теплая, однако большинство областей затянет облаками и солнце спрячется. По прогнозам синоптиков, уже на ближайших выходных страну охватят дожди, а температура воздуха резко пойдет вниз.

Погода на востоке страны ожидается теплая и сухая, солнце будет изредка выглядывать из-за туч. Ночная температура воздуха в регионе составит +10 +12 градусов, в Донецкой области до +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +25 +28 градусов.

В южных областях будет тепло и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +13 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +26 +29 градусов. В Крыму сухо, без осадков, возможна облачность. Ночью +15 +17 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

На севере Украины ожидается сухая и облачная погода. Ночная температура воздуха опустится до +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

В западных областях осадки не прогнозируются, сухо и тепло, возможна облачность. Ночная температура воздуха в большинстве областей опустится до +9 градусов. Днем в регионе ожидается от +25 до +27 градусов.

В центральной части страны сухо и тепло, без осадков и облачно. Ночью от +10 до +12, днем столбики термометров покажут +26 +28 градусов.

В Киеве 12 сентября ожидается теплая и сухая погода, облачно, но без осадков. Ночная температура будет колебаться от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов.

Погода в Украине 12 сентября

Уже в ближайшие выходные, 14 и 15 сентября, в Украине существенно похолодает и во многих областях пройдут кратковременные дожди с грозами. В воскресенье температура воздуха выше +20 градусов ожидается только на юге страны, в остальных регионах столбики термометров опустятся до +15 +18 градусов.

Погода в Украине 15 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном похолодании.

А также рассказывали о том, что стал известен прогноз погоды до конца сентября.