Укргидрометцентр прогнозирует приход настоящей осени

Осенняя погода ожидается уже на выходных

Атмосферный фронт с северо-запада в конце недели приведет к снижению температурного фона в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 14 сентября, дневная температура снизится до 18-23 градусов тепла, в воскресенье - до 13-19 градусов. Осадки на выходных ожидаются незначительные, и их вероятность будет выше на Западе страны.

"Можно сказать, что это уже осенняя погода, поскольку среднесуточная температура упадет ниже 15 градусов", - сказала Голеня и напомнила, что устойчивый переход через эту отметку означает приход метеорологической осени.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра отметила, что в последние 10-15 лет осень обычно приходит в Украину в сентябре, иногда это происходит в последнюю декаду месяца.

В то же время, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни, в четверг и пятницу, 12-13 сентября, в Украине ожидается летняя погода с дневной температурой 25-27 градусов тепла.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура воздуха августа 2019 года в Киеве составила 20,7 градусов, что на 2,0 градуса выше климатической нормы.