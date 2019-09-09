Последние теплые дни: синоптики предупредили о резком похолодании

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся дожди и холодный воздух

Погода в Украине во вторник, 10 сентября, еще будет по-летнему, теплой и сухой. В некоторых регионах температура воздуха достигнет +27 +28 градусов.

Погода на востоке Украины ожидается сухая и солнечная. Ночью в регионе будет прохладно, от +8 до +13 градусов, днем столбики термометров покажут от +24 до +28 градусов. Прохладнее всего будет в Луганской и Донецкой областях.

В южных областях сохранится летняя погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха составит +14 +18 градусов, днем в регионе ожидается от +24 до +28 градусов. В Крыму солнечно, без осадков. Ночью +15 +17 градусов, днем +25 +27 градусов.

На севере страны тепло и сухо. Ночью ожидается от +11 до +13 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

Погода в Украине (Иллюстративное фото: pixabay.com)

В западных областях синоптики прогнозируют комфортную сухую погоду, без осадков. Ночью в регионе от +10 до +13 градусов. Дневная температура воздуха составит +22 +25 градусов.

В центральной части страны сухо и солнечно, возможна небольшая облачность. Ночью +11 +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +25 +27 градусов.

В Киеве 10 сентября сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью ожидается от +12 до +14 градусов, днем воздух нагреется до +26 +28 градусов.

Погода в Украине 10 сентября

Однако такая, почти летняя погода, продлится недолго. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своем комментарии для издания "Факты", уже 11-13 сентября на Украину обрушаться дожди, и температура воздуха начнет резко опускаться.

"По моим расчетам, уже 11-13 сентября задождит, столбик термометра днем не поднимется выше 20 градусов, а ночью будет опускаться ниже 5 градусов тепла. В октябре погода в Украине будет классической осенней, но разной в северных и южных регионах. Так, на юге тепло сохранится, и температура днем будет доходить до 22 градусов тепла, а на севере будет на 5-7 градусов ниже. Второй месяц осени ожидается дождливым, по несколько дней подряд будет длиться ненастье. Впрочем, им на смену придут дни с солнечной, но нежаркой погодой", - рассказал народный синоптик.

Прогноз Леонида Горбаня подтвердил и другой народный синоптик – Владимир Деркач. Он рассказал, что к середине сентября в Украине начнется резкое похолодание.

"Первые дни сентября будут прохладными, затем снова потеплеет, но, конечно, не до летних показателей. Не испортят погодную картину в Украине и небольшие дожди, которые возможны в первую декаду и в середине сентября. Третья декада начнется с похолодания и дождей, временами сильных. В конце сентября температура повысится. При этом погода будет по-прежнему дождливой", - добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик сообщила о том, когда украинцам стоит готовиться к резкому похолоданию.

А также рассказывали о том, какие области Украины накроет мощным циклоном.