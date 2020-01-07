Заставят платить всех: сколько придется отчислять при накопительной пенсии

Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсию украинцы будут накапливать на протяжении всей трудовой деятельности

Пенсии в Украине в скором времени могут начисляться по новой пенсионной реформе. При этом изменения анонсируются очень кардинальными - переход на накопительное пенсионное обеспечение полностью изменит пенсионную систему в Украине. Что такое накопительная пенсия, и как в случае ее внедрения может измениться жизнь каждого украинца - в материале Styler.

Так, в случае запуска накопительной системы пенсии, которую анонсировала нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова, взносы станут обязательными для всех украинцев.

Сколько нужно будет откладывать на пенсию

Зарегистрированный в Раде законопроект № 2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" предполагает обязательное участие в системе накопительной пенсии всех работающих украинцев, а также их работодателей. При этом работники сами смогут увеличивать размер "инвестиций в старость", пишут "Факты".

Так, в новом законопроекте предусмотрено, что работодатели будут перечислять "на пенсию" 2% от зарплаты работника, а работающие украинцы заплатят 1% от размера заработной платы. Размер самостоятельных и "добровольных" взносов украинцы смогут увеличивать по своему усмотрению.

При этом работодателя обяжут дополнять взносы работника до 5% от его же заработной платы.

Как будет работать система

Перечисленные в систему средства будут считаться собственностью участника системы. В случае его преждевременной смерти все сбережения должны быть переданы наследникам.

Активы будут обязаны оберегать банки-хранители, допущенные к деятельности во втором уровне пенсионной системы путем авторизации.

При этом каждый участник сможет на собственное усмотрение выбрать пенсионный портфель - он может быть консервативным, сбалансированным или динамическим, этот "портфель" можно будет менять.

Также предполагается, что участники системы будут иметь право на получение единовременных выплат, ускоренных выплат, программных выплат пожизненных пенсий.

Отметим, что уже в марте 2020 года могут запустить так называемую "вторую пенсию", которая станет началом перехода на накопительную систему. Каждый работающий житель страны должен будет в обязательном порядке пополнять лицевой счет, и даже если это будет 0%, работодатель будет перечислять процент от зарплаты. Все будет рассчитываться по формуле "сколько откладывает человек +1% от зарплаты".