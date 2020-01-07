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В Украине резко повысят пенсии: кому дадут солидную прибавку

STYLERЖизнь    07.01.2020 - 10:22
В Украине резко повысят пенсии: кому дадут солидную прибавку
Пенсии в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Пенсии в Украине повысят уже в январе для некоторых категорий получателей выплат

Пенсии в Украине уже с января 2020 года повысят для некоторых категорий украинцев. В Пенсионном фонде сообщили, что в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 января с 4173 до 4723 грн будут перерассчитаны и госвыплаты для неработающих пенсионеров.

Такое повышение предусмотрено для категории пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Вследствие повышения зарплаты, размер минимальной пенсии для названной выше категории получателей выплат составит 40% от зарплаты (4723 грн без вычета налогов). Минимальные выплаты увеличатся на 220 грн до 1889,2 грн.

В ПФУ также сообщили, что выплаты будут пересчитаны автоматически по материалам пенсионных дел.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий согласно с новыми показателями заработной платы будет осуществлен после увольнения с работы или прекращения ведения предпринимательской деятельности.

Тем же пенсионерам, которым в 2020-м году исполнится 65 лет, перерасчет будет осуществлен после достижения этого возраста при наличии необходимого стажа.

Напомним, что в Украине планируют новую пенсионную реформу, связанную с повышением пенсионного возраста.

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