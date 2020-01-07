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Змусять платити всіх: скільки доведеться відраховувати при накопичувальній пенсії

STYLERЖиття    07.01.2020 - 14:59
Змусять платити всіх: скільки доведеться відраховувати при накопичувальній пенсії
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсію українці будуть накопичувати протягом всієї трудової діяльності

Пенсії в Україні незабаром можуть нараховуватися по новій пенсійній реформі. При цьому зміни анонсуються дуже кардинальними - перехід на накопичувальне пенсійне забезпечення повністю змінить пенсійну систему в Україні. Що таке накопичувальна пенсія, і як у разі її впровадження може змінитися життя кожного українця - в матеріалі Styler.

Так, у разі запуску накопичувальної системи пенсії, яку анонсувала нардеп від "Слуги народу" і голова Комітету ВР з питань соцполітики Галина Третьякова, внески стануть обов'язковими для всіх українців.

Скільки потрібно буде відкладати на пенсію

Зареєстрований у Раді законопроект № 2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" передбачає обов'язкову участь у системі накопичувальної пенсії всіх працюючих українців, а також їх роботодавців. При цьому працівники самі зможуть збільшувати розмір "інвестицій в старість", пишуть "Факти".

Так, у новому законопроекті передбачено, що роботодавці будуть перераховувати "на пенсію" 2% від зарплати працівника, а працюючі українці заплатять 1% від розміру заробітної плати. Розмір самостійних і "добровільних" внесків українці зможуть збільшувати на власний розсуд.

При цьому роботодавця зобов'яжуть доповнювати внески працівника до 5% від його заробітної плати.

Як буде працювати система

Перелічені в систему кошти будуть вважатися власністю учасника системи. У разі передчасної смерті всі заощадження мають бути передані спадкоємцям.

Активи будуть зобов'язані оберігати банки-зберігачі, допущені до діяльності у другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

При цьому кожен учасник зможе на власний розсуд обрати пенсійний портфель - він може бути консервативним, збалансованим або динамічним, цей "портфель" можна буде міняти.

Також передбачається, що учасники системи будуть мати право на отримання одноразових виплат, прискорених виплат, програмних виплат довічних пенсій.

Відзначимо, що вже в березні 2020 року можуть запустити так звану "другу пенсію", яка стане початком переходу на накопичувальну систему. Кожен працюючий житель країни матиме в обов'язковому порядку поповнювати особовий рахунок, і навіть якщо це буде 0%, роботодавець буде перераховувати відсоток від зарплати. Все буде розраховуватися за формулою "скільки людина відкладає +1% від зарплати".

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