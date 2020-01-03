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"Вторая пенсия" в Украине: названа дата запуска программы

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 14:17
"Вторая пенсия" в Украине: названа дата запуска программы
Вторая пенсия в Украине (фото: Униан)

Украинцы смогут получать "вторую пенсию"

Запуск программы выплат так называемой "второй пенсии" может состоятся уже в марте 2020 года. Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Третьяковой, инициатором данной программы выступил сам президент Украины Владимир Зеленский. Суть программы заключается в том, что каждый житель страны, который работает, должен пополнять лицевой счет. При этом накопление к пенсии будет обязательным условием.

Но каждый сам решает, сколько ему откладывать. Это может быть и 0%, при этом работодатель будет тоже вносить деньги на этот счет. Все будет рассчитываться по формуле "сколько откладывает человек +1% от зарплаты".

Эксперт также рассказала, что, по ее мнению, в Украине необходимо очень плавно повышать пенсионный возраст хотя бы на 1 месяц каждый год. Она предлагает начать это делать с 2023 или 2025 года.

Если этого не сделать, то более молодое поколение столкнется с тем, что у них ситуация с пенсиями будет еще хуже, чем она наблюдается сейчас у их родителей.

Напомним, что названы категории пенсионеров, которым в 2020 году не дадут выплаты. Так, жители ОРДЛО пока не будут получать выплаты. Они снова смогут получать пенсии после деоккупации Донбасса.

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