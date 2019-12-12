Заставят платить даже наследников: в Украине отменили принцип "пешеход всегда прав"

В Украине изменили ПДД, и теперь лиц в инвалидных колясках отнесли к участникам дорожного движения с определенными правами и обязанностями. Но на этом новшества в Правилах для украинцев не закончились - Верховный Суд Украины своим решением отменил принцип "пешеход всегда прав".

Речь идет о вердикте относительно дела о ДТП в Киеве, когда пешеход спровоцировал аварию, выскочив на дорогу на красный свет. Тогда мужчину сбил внедорожник Toyota Land Сruiser, водитель которого не превышал скорости и не мог избежать наезда. В итоге пострадавший (получил телесные повреждения) теперь должен компенсировать расходы на ремонт сбившего его авто, а сумма составляет более 100 тысяч гривен.

Дело значится под номером 296/2509/16-ц на сайте Единого реестра судебных решений.

Рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб длилось около 4 лет. Нынешнее решение суда юристы считают революционным и беспрецедентным, которое окажет значительное влияние на суды по аналогичным случаям, так как судьи обязаны учитывать вердикт ВСУ.

В Украине обязали пешеходов-нарушителей платить за ремонт авто, которое их сбило (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Так, невнимательные пешеходы теперь рискуют не только своим здоровьем, но и кошельком.

Как отметил юрист Вадим Володарский, до сих пор в судах отказывали в иске владельцам авто, которые получили механические повреждения после ДТП, в которых пострадал пешеход, передает "Сегодня". Ведь это машина по закону считается источником повышенной опасности.

Нынешнее решение ВСУ специалист назвал отказом от этой "порочной практики".

Напомним, что согласно ПДД пешеход также является участником дорожного движения, и соответственно у него также есть обязанности.

В пункте 4.10 Правил говорится, что перед выходом на проезжую часть пешеходы должны убедиться в отсутствии транспортных средств, которые приближаются, а пункт 4.14-а прямо запрещает выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения.

Правила дорожного движения Украины (Фото: vodiy.ua/pdr)

Юристы считают, что наказания пешеходов, которые стали причиной ДТП, заставит украинцев буть более внимательными на дорогах, а это соответственно сократит количество аварий по вине пешеходов. Также правозащитники убеждены, что решением суда в первую очередь воспользуются страховые компании.

Отметим, что материальный ущерб можно взыскать не только с живого потерпевшего пешехода, но и с его наследников в случае гибели, говорят юристы.