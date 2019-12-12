Змусять платити навіть спадкоємців: в Україні скасували принцип "пішохід завжди правий"

В Україні змінили ПДР, і тепер осіб в інвалідних візках віднесли до учасників дорожнього руху з певними правами і обов'язками. Але на цьому нововведення в Правилах для українців не закінчилися - Верховний Суд України своїм рішенням скасував принцип "пішохід завжди правий".

Йдеться про вердикт щодо справи про ДТП в Києві, коли пішохід спровокував аварію, вискочивши на дорогу на червоне світло. Тоді чоловіка збив позашляховик Toyota Land Сгиіѕег, водій якого не перевищував швидкості й не міг уникнути наїзду. В результаті потерпілий (отримав тілесні ушкодження) тепер повинен компенсувати витрати на ремонт авто, яке його збило, а сума становить понад 100 тисяч гривень.

Справа значиться під номером 296/2509/16-ц на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Розгляд апеляційної і касаційної скарг тривав близько 4 років. Нинішнє рішення суду юристи вважають революційним та безпрецедентним, яке досить сильно вплине на суди щодо аналогічних випадківи, адже судді зобов'язані враховувати вердикт ВСУ.

В Україні зобов'язали пішоходів-порушників платити за ремонт авто, яке їх збило (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Так, неуважні пішоходи тепер ризикують не тільки своїм здоров'ям, але і гаманцем.

Як зазначив юрист Вадим Володарський, досі в судах відмовляли в позові власникам авто, які отримали механічні пошкодження після ДТП, в яких постраждав пішохід, передає "Сьогодні". Адже це машина за законом вважається джерелом підвищеної небезпеки.

Нинішнє рішення ВСУ фахівець назвав відмовою від цієї "порочної практики".

Нагадаємо, що згідно ПДР пішоходами також є учасником дорожнього руху, і відповідно у нього також є обов'язки.

У пункті 4.10 Правил говориться, що перед виходом на проїзну частину, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються, а пункт 4.14-а прямо забороняє виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху.

Правила дорожнього руху України (Фото: vodiy.ua/pdr)

Юристи вважають, що покарання пішоходів, які стали причиною ДТП, змусить українців бути більш уважними на дорогах, а це, відповідно, зменшить кількість аварій з вини пішоходів. Також правозахисники переконані, що рішенням суду в першу чергу скористаються страхові компанії.

Зазначимо, що матеріальне відшкодування можна стягнути не тільки з живого потерпілого пішохода, але і з його спадкоємців у разі загибелі, кажуть юристи.