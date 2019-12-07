В Украине меняют правила дорожного движения: что нового

ПДД в Украине (фото: РБК-Украина)

Рада внесла изменения в правила дорожного движения

ПДД в Украине изенились. Дело в том, что Верховная Рада приняла законопроект, который регулирует перемещение людей на инвалидных колясках.

За законопроект 0963 от 29 августа 2019 года проголосовало 350 народных депутатов.

Проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных" должен защитить права людей с инвалидностью.

Новый закон предполагает, что люди, которые передвигаются в инвалидных колясках должны осуществлять движение по тротуарам, пешеходным или велодорожкам со скоростью пешехода. При этом им необходимо выполнять все требования, которые относятся и к пешеходам.

Люди в инвалидных колясках должны осуществлять движение по краю проезжей части дороги. Важно, чтобы они ехали в направлении машин по правой крайней полосе.

Людям на колясках разрешается поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, н которых есть только одна полоса для движения в каждом направлении. При этом на дороге не должно быть трамвайных путей посередине. Во время движения на дорогах люди в инвалидных колясках должны выполнять требования, которые касаются велосипедистов.

Кроме того, люди, которые передвигаются в инвалидных колясках должны использовать исправные кресла. Им запрещено переводить грузы, которые мешают управлять коляской. Закон также запрещает буксировать прицепы и перевозить пассажиров.