Права в смартфоне: водителям предлагают протестировать приложение

Права в смартфоне заработают с 16 декабря (фото: РБК-Украина)

Украинские водители вскоре не обязаны будут показывать бумажные документы

Водительские права скоро можно будет предъявить в смартфоне. Уже 16 декабря стартует тестовый запуск приложения для водителей "Дія". В данный момент объявлен набор всех желающих протестировать ноу-хау. Присоединиться можно здесь.

Стать участником тестирования проще простого - для этого необходимо иметь водительские права и техпаспорт.

В течение пяти дней каждый желающий может оставить заявку на тестирование и получить дополнительную информацию об условиях участия. Украинцы смогут присоединиться к развитию приложения, но и фактически станут соавторами нового для Украины проекта.

Доступ к тестированию получат 20 тысяч владельцев водительских удостоверений среди добровольцев. Начиная от 16 декабря, участники тестирования получат на свой электронный ящик сылки для доступа к приложению.

Напомним, что "Дія" – это новый онлайн-сервис, который вскоре станет универсальной точкой физических и юридических лиц ко всем электронным государственным услугам по единым стандартам.

Каждый украинец сможет авторизоваться в собственном кабинете с личными данными и получить доступ к нескольким десяткам популярных услуг. Человеку станут доступны электронные услуги в сфере строительства, социальной защиты и регистрации бизнеса.