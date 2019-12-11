ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Права в смартфоне: водителям предлагают протестировать приложение

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 22:29
Права в смартфоне: водителям предлагают протестировать приложение
Права в смартфоне заработают с 16 декабря (фото: РБК-Украина)

Украинские водители вскоре не обязаны будут показывать бумажные документы

Водительские права скоро можно будет предъявить в смартфоне. Уже 16 декабря стартует тестовый запуск приложения для водителей "Дія". В данный момент объявлен набор всех желающих протестировать ноу-хау. Присоединиться можно здесь.

Стать участником тестирования проще простого - для этого необходимо иметь водительские права и техпаспорт.

В течение пяти дней каждый желающий может оставить заявку на тестирование и получить дополнительную информацию об условиях участия. Украинцы смогут присоединиться к развитию приложения, но и фактически станут соавторами нового для Украины проекта.

Доступ к тестированию получат 20 тысяч владельцев водительских удостоверений среди добровольцев. Начиная от 16 декабря, участники тестирования получат на свой электронный ящик сылки для доступа к приложению.

Напомним, что "Дія" – это новый онлайн-сервис, который вскоре станет универсальной точкой физических и юридических лиц ко всем электронным государственным услугам по единым стандартам.

Каждый украинец сможет авторизоваться в собственном кабинете с личными данными и получить доступ к нескольким десяткам популярных услуг. Человеку станут доступны электронные услуги в сфере строительства, социальной защиты и регистрации бизнеса.

Минцифры объявила запуск сервиса водительских прав и приложения "Дія" Нацстратегия по правам человека требует существенного пересмотра, - комитет Рады
Новости Украины права человека
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь