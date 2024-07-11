Заспокійлива підтримка. Як допомогти домашнім тваринам пережити обстріли і тривогу

Як допомогти тваринам під час обстрілів і тривог

Насамперед Ірена радить власникам за можливості залишатись максимально спокійними та врівноваженими, не кричати і не агресувати. Волонтерка наголошує, що тварини дуже добре зчитують та віддзеркалюють наші емоції, тому важливо бути разом з хвостиком, обіймати його і говорити до нього лагідним голосом.

Також є декілька інших рекомендацій:

Не заважайте тварині, коли вона хоче кудись заховатись . Дайте їй зробити те, що підказує інстинкт самозбереження. Звичайно, якщо місце, куди вона ховається, не становить для неї небезпеки.

. Дайте їй зробити те, що підказує інстинкт самозбереження. Звичайно, якщо місце, куди вона ховається, не становить для неї небезпеки. Пригостіть хвостика улюбленим смаколиком . Про них ніколи не забувайте - це те, що найчастіше може заспокоїти тварину.

. Про них ніколи не забувайте - це те, що найчастіше може заспокоїти тварину. Якщо улюбленець відчуває сильний стрес, краще використати седативні засоби , що заспокоять тварину. Важливо: щодо препаратів і дозування обов’язково проконсультуйтесь із ветеринаром!

, що заспокоять тварину. Важливо: щодо препаратів і дозування В укритті котиків та інших дрібних тварин слід тримати у переносках . Песиків не відпускати із повідця. Також для собак краще обрати шлейку, ніж нашийник - так тварину можна легше втримати у випадку небезпеки.

. Песиків не відпускати із повідця. Також для собак краще обрати шлейку, ніж нашийник - так тварину можна легше втримати у випадку небезпеки. Після відбою тривоги із песиками можна сходити на прогулянку, якщо улюбленець на неї налаштований. Дайте зрозуміти, що подвір'я - це не страшно, але перед цим переконайтеся, що там і справді нічого не налякає тваринку.

Крім цього, зооволонтерка дає рекомендації як знизити стрес у тваринок. Для цього "бажано організувати за можливості режим дня з улюбленцем. Наприклад, гуляти чи годувати в один і той самий час".

"Не слід вимагати та очікувати від тварини ідеальної поведінки під час стресу. У її житті і так відбувається багато різних нетипових подій. Через надмірну емоційність хвостики не завжди здатні себе контролювати," - роз'яснює волонтерка.

Щоб допомогти тварині в стресовій ситуації, їй необхідно забезпечити фізичний контакт з її людиною. Ірена пояснює, що саме це "дає почуття безпеки" вашому улюбленцю.

Під час обстрілів чи тривог вам слід проявляти більше турботи та тепла, говорити до улюбленця ласкаво та називати його ім’я м'яким спокійним тоном.

Волонтерка пояснює, що "звук голосу господаря зможе розслабити улюбленця". І далі додає, що "якщо тварині не подобається увага, або вона не виявляє до вас інтересу в стресовий момент, стежте за її поведінкою, але не нав'язуйтеся".

"Якщо тварина має якісь хронічні захворювання, завжди майте при собі необхідні ліки, адже страх і стрес можуть спровокувати загострення. Особливо у тварин із хворобами серцево-судинної системи," - робить важливе доповнення волонтерка.