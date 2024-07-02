УЗ зробить подорожі з тваринами зручнішими: як і коли зміняться правила перевезення собак
“Укрзалізниця” ініціювала оновлення до правил перевезення тварин у поїздах, про які говорили ще у березні. Тому зовсім скоро подорожі з чотирилапими улюбленцями стануть зручнішими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію на Facebook-сторінці УЗ.
Що зміниться після затвердження нової редакції правил
Так, в УЗ вирішили прибрати визначення “жорстка конструкція” з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним абсорбуючим дном.
Для малих тварин (до 45 см у холці) залізничники дозволять тимчасове перебування без переноски. Це роблять "для здорової активності та/або сну на полиці купе".
А от для великих собак (від 45 см) буде дозволено проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC), але лише за умови повного викупу купе.
Для великих собак в Інтерсіті+ проїзд теж стане можливим (за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду).
Після нещодавнього скандалу, коли військового з собакою не пустили в салон потяга, також вирішено дозволити безоплатний проїзд в усіх типах вагонів для службових собак представників Сил оборони. При цьому собаки мають бути з намордником і повідком.
Крім того, в “Укрзалізниці" наголошують, що якщо пасажир відчуватимете дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, то перевізник забезпечить альтернативні місця.
Нові правила перевезення тварин в поїздах скоро набудуть чинності (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Коли нові правила набудуть чинності
Зазначимо, що дані правила, які розробляли із залученням експертів UAnimals, юристів і уповноважених представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, мають бути затверджені Державною регуляторною службою України.
Однак перед цим проєкт наказу з усіма змінами буде винесено на суспільне обговорення, щоб врахувати інтереси всіх пасажирів і забезпечити комфорт кожного на борту.
Тож українців закликають долучатися до обговорення і “тримати улюбленців ближче до серця".
Додамо, що одночасно з представленням нових правил УЗ та UAnimals розпочали роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.
"Це важливо, адже для багатьох із нас тварина є членом сім'ї", - пояснили в "Укрзалізниці".
Реакція суспільства на зміни правил перевезення тварин
Більшість українців у коментарях до публікації дякують за “свідомий підхід у забезпеченні подорожей з улюбленцями".
- Ви чудові! Від початку повномасштабного їжджу часто з песиком (мінішнауцер, 10 кг). Провідники завжди дуже уважні й привітні до нього. А він обожнює поїзди, особливо дивитися у віконце.
- Чекаю з нетерпінням на затвердження!
- Супер. Тепер з коргі не треба тягнути переноску в поїзд!
- Прекрасні новини! Дякуємо!
- Ви надихаєте нарешті зважитись на омріяного пса!
- Окрема подяка - за правила перевезення службових тварин! Це круто!
Разом з тим, деякі оновлення в правилах викликали обурення серед пасажирів.
"Це все добре. Але є одне але. Якщо не буде альтернативного місця - куди дітись пасажиру, якщо в нього чи в неї алергічна реакція на той чи інший вид тварин?” - задається питанням Олег Шарлай.
На відповідь УЗ, що вони забезпечать таке місце, чоловік зазначив, що “дуже сумнівається".
"Яким чином ви забезпечите людині з алергією альтернативні місця? І чому саме людина з алергією повинна пересідати на альтернативні місця, а не людина з собакою?” - запитує Дмитро Пилипенко.
Крім того, пасажири просять “чіткіше прописати норми щодо ветеринарного документу", бо “багато хто і досі вважає, що це довідка Ф1".
Українці раді новим правилам від УЗ (фото: facebook.com/zoya.infinity)
Зазначимо, що наразі відповідно до положень “Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України”, пасажир може перевозити дрібних тварин безкоштовно у всіх типах вагонів, окрім СВ та М, у спеціальних переносках (клітка, контейнер, ящик, ємність або інша тара жорсткої конструкції), що унеможливлюють пошкодження чи забруднення вагона (у вагонах СВ та М дрібних тварин можна перевозити лише за умови викупу всіх місць у купе).
Перевезення при цьому має здійснюватися на місцях, передбачених для розміщення ручної поклажі (у вагонах нічних поїздів - під полицею або на полиці поруч з пасажиром, у вагонах з місцями для сидіння - на руках у пасажира або під місцями для сидіння).
Собак великих порід (вище 45 см у холці) можна перевозити лише в окремому купе, за повну вартість квитків за всі місця.
У разі відсутності у перевізника можливості оформити проїзд в окремому купе для перевезення тварин таке перевезення не дозволяється.
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