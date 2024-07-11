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Успокаивающая поддержка. Как помочь домашним животным пережить обстрелы и тревогу

Как успокоить животных во время обстрелов и тревоги (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Во время войны страдают не только люди, но и домашние животные, пугающиеся обстрелов и тревог. Это может привести к тяжелым эмоциональным травмам у любимцев.

О том, как помочь вашему домашнему любимцу пережить обстрелы и тревогу, РБК-Украина рассказала волонтер организации "ЗооПатруль UA" Ирэна Скакун.

Как помочь животным во время обстрелов и тревог

Прежде всего Ирэна советует хозяевам по возможности оставаться максимально спокойными и уравновешенными, не кричать и не агрессировать. Волонтер отмечает, что животные очень хорошо считывают и отражают наши эмоции, поэтому важно быть вместе с хвостиком, обнимать его и говорить с ним ласковым голосом.

Также есть несколько других рекомендаций:

  • Не мешайте животному, когда оно хочет куда-нибудь спрятаться. Дайте ему сделать то, что подсказывает инстинкт самосохранения. Конечно, если место, куда оно прячется, не представляет опасности.
  • Угостите хвостика любимым вкусностями. О них никогда не забывайте - это то, что чаще всего может успокоить животное.
  • Если любимец испытывает сильный стресс, лучше использовать седативные средства, что успокоят животное. Важно: относительно препаратов и дозировки обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром!
  • В укрытии котиков и других мелких животных следует держать в переносках. Песиков не отпускать с поводка. Также для собак лучше выбрать шлейку, чем ошейник - так животное можно легче удержать в случае опасности.
  • После отбоя тревоги с песиками можно сходить на прогулку, если любимец на нее настроен. Дайте понять, что улица - это не страшно, но перед этим убедитесь, что там действительно ничего не испугает животное.

Помимо этого, зооволонтер дает рекомендации как снизить стресс у животных. Для этого "желательно организовать по возможности режим дня с любимцем. Например, гулять или кормить в одно и то же время".

"Не следует требовать и ожидать от животного идеального поведения во время стресса. В его жизни и так происходит много разных нетипичных событий. Из-за чрезмерной эмоциональности хвостики не всегда способны себя контролировать", - разъясняет волонтер.

Чтобы помочь животному в стрессовой ситуации, ему необходимо обеспечить физический контакт с его человеком. Ирэна объясняет, что именно это "дает чувство безопасности" вашему любимцу.

Во время обстрелов или тревог вам следует проявлять больше заботы и тепла, говорить ласково к любимцу и называть его имя мягким спокойным тоном.

Волонтер объясняет, что "звук голоса хозяина сможет расслабить любимца". И далее добавляет, что "если животному не нравится внимание, или оно не проявляет к вам интереса в стрессовый момент, следите за его поведением, но не навязывайтесь".

"Если животное имеет какие-то хронические заболевания, всегда имейте при себе необходимое лекарство, ведь страх и стресс могут спровоцировать обострение. Особенно у животных с болезнями сердечно-сосудистой системы", - делает важное дополнение волонтер.

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