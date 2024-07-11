Успокаивающая поддержка. Как помочь домашним животным пережить обстрелы и тревогу

Во время войны страдают не только люди, но и домашние животные, пугающиеся обстрелов и тревог. Это может привести к тяжелым эмоциональным травмам у любимцев.
О том, как помочь вашему домашнему любимцу пережить обстрелы и тревогу, РБК-Украина рассказала волонтер организации "ЗооПатруль UA" Ирэна Скакун.
Прежде всего Ирэна советует хозяевам по возможности оставаться максимально спокойными и уравновешенными, не кричать и не агрессировать. Волонтер отмечает, что животные очень хорошо считывают и отражают наши эмоции, поэтому важно быть вместе с хвостиком, обнимать его и говорить с ним ласковым голосом.
Также есть несколько других рекомендаций:
Помимо этого, зооволонтер дает рекомендации как снизить стресс у животных. Для этого "желательно организовать по возможности режим дня с любимцем. Например, гулять или кормить в одно и то же время".
"Не следует требовать и ожидать от животного идеального поведения во время стресса. В его жизни и так происходит много разных нетипичных событий. Из-за чрезмерной эмоциональности хвостики не всегда способны себя контролировать", - разъясняет волонтер.
Чтобы помочь животному в стрессовой ситуации, ему необходимо обеспечить физический контакт с его человеком. Ирэна объясняет, что именно это "дает чувство безопасности" вашему любимцу.
Во время обстрелов или тревог вам следует проявлять больше заботы и тепла, говорить ласково к любимцу и называть его имя мягким спокойным тоном.
Волонтер объясняет, что "звук голоса хозяина сможет расслабить любимца". И далее добавляет, что "если животному не нравится внимание, или оно не проявляет к вам интереса в стрессовый момент, следите за его поведением, но не навязывайтесь".
"Если животное имеет какие-то хронические заболевания, всегда имейте при себе необходимое лекарство, ведь страх и стресс могут спровоцировать обострение. Особенно у животных с болезнями сердечно-сосудистой системы", - делает важное дополнение волонтер.
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