Ліфт став жахливою пасткою для собаки: власникам тварин дали важливу пораду

Інколи трапляється так, що українці застряють у ліфті через його поломку або відключення світла. І часто це трапляється тоді, коли людина йде вигулювати собаку, або повертається з прогулянки. А часом тварина може залишитися у замкнутому просторі сама... Що ж робити у такій ситуації і як максимально вберегти психіку свого домашнього улюбленця під час такої НП?

Правилами, пише РБК-Україна (проект Styler), поділилася на своїй сторінці у Facebook засновниця благодійного фонду "Любий Ніс" Вікторія Ромашенко, яка днями сама потрапила у подібну ситуацію.

Як сталося, що собака застрягла в ліфті

Вікторія розказує, як нещодавно її собака застрягла в ліфті сама.

"У четвер ввечері Гре застрягла в ліфті. Сама. Ліфт не спрацював, двері відчинились не до кінця. Я вийшла, а Гре залишилась. Проблема була в тому, що повідець був у мене в руках, а Грєча в ліфті, який поїхав вгору. Я намагалась тиснути на кнопку виклику ліфту, він не реагував. Все, що я бачила, це повідець, який тягнеться вгору та залишається за декілька секунд у верхньому куті ліфту. Я не хочу навіть розповідати, що я на той момент відчувала", - розповідає жінка.

Киянку перехопили емоції та страх за улюбленицю.

Дівчина зателефонувала диспетчеру та викликала спеціаліста. Далі вона повідомила пожежникам про ситуацію, однак від них почула відмову, бо вони "таким не займаються".

На допомогу прийшов сусід-собачник і вони разом пробували відкрити двері, поки не приїхав ліфтер. Це сталося вже через 30-40 хвилин після дзвінка. Хазяйка перехвилювалася, але з собачкою, на щастя, все було добре.

Вікторія зі своїм улюбленцем (фото: facebook.com/romashenko.viktorija)

Як врятувати собак від непередбачуваних ситуацій в ліфті

Вікторія радить іншим собачникам перед тим як зайти та вийти з ліфту, взяти свого улюбленця на руки. Також є декілька інших правил:

Якщо власник великої, коли заходиш/виходиш з ліфту, нехай собака буде поруч, притримай його за ошийник, бо, якщо ліфт почне закриватись, ти зможеш швидко зреагувати та залишитись із собакою або в ліфті, або вийти.

Якщо таке сталося: обріжте повідець, який залишився ззовні, так буде ймовірність того, що він не потягне собаку вниз і все буде добре.

Запитайте у консьєржки чи є запасний ключ від ліфту.

Якщо ви залишились з іншою собакою в ліфті, відчепіть повідець від ошийника/шлеї, так, можливо, вона вас укусить, але ви врятуєте життя і на згадку буде пару шрамів.

"Бережіть своїх носів, вони краще, що могла вигадати природа. І не бийте кнопки виклику диспетчера. Не допоможе. Тільки синці залишаться", - підсумувала Вікторія.

Вікторія радить не бити кнопки виклику диспетчера (фото: facebook.com/romashenko.viktorija)