Зарплати президентів. Скільки отримує Дуда, Зеленський, Шольц та інші світові лідери
Зарплата президента США вважається найвищою, хоча її сума не переглядалась вже понад декілька років. Президент США отримує 400 000 доларів на рік, додаткові виплати, будинок та транспорт. А яку зарплатню мають інші світові лідери?
Яка зарплата у президентів різних країн світу та очільників держав, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Найбільша зарплата президента у світі - у президента США. Це 400 000 на рік. Є додаткові виплати - на необхідні речі, на подорожі й навіть на розваги. Також виділяється 100 000 на ремонт у Білому домі. Кожен президент отримує доступ до резиденції, транспорту, медичних послуг. Рівень зарплати президента США не переглядався з 2021 року.
На другому місці опинився Канцлер Німеччини Олаф Шольц, у якого річний заробіток складає 390 000 доларів. У 2022 році Бундестаг підвищив зарплату канцлеру і з того часу він отримує близько 30 000 євро на місяць. У цю суму входить ставка, компенсації та додаткові виплати.
Прем'єр-міністр Австралії отримує приблизно 380 000 доларів на рік - і це вже сума після підвищення окладів федеральних чиновників у 2023 році.
На четвертому місці - зарплата прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - 379 000 доларів на рік. І майже половина канадців вважає, що це занадто висока оплата.
У прем'єр-міністра Нової Зеландії - понад 290 000 доларів на рік, у новозеландських доларах це - 471 000.
Прем'єр-міністр Японії заробляє 270 000 доларів на рік. Закон про підвищення зарплат був ухвалений в листопаді 2024 року.
У президента Італії зарплата приблизно 239 000 євро на рік. І це співмірно з зарплатами інших високопосадовців країни.
Прем'єр-міністр Британії заробляє близько 210 000 на рік. А прем'єр-міністр Нідерландів - близько 200 000 на рік.
У президента Франції Еммануеля Макрона - близько 190 000 євро на рік. У місячний оклад входить також допомога на проживання та офіційна допомога, яка не оподатковується. Додатково оплачуються витрати на офіційні заходи та проживання в Єлисейському палаці.
Зарплата президента Ізраїлю становить близько 173 000 на рік.
Президент Чехії Петр Павел має зарплату у розмірі 170 000 доларів на рік. Додатково, як і у більшості топових політиків, є право на щомісячну компенсацію на відрядження, харчування тощо.
У президента Бразилії - близько 120 000 на рік, і в країні з високим рівнем соціальної нерівності це викликає обурення.
Президент Польщі Анжей Дуда заробляє близько 90 000 доларів на рік. Приблизно таку ж саму зарплату має прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді має оклад в 60 000 доларів на рік. Додатково: низка пільг та компенсація за утримання власного будинку.
Президент Туреччини заробляє приблизно 1 млн турецьких лір на рік - це приблизно 44 000 доларів. Однак витрати на резиденцію, транспорт та безпеку покриває держава.
У президентки Молдови Майи Санду - 14 000 доларів на рік, у президента Литви Гітанаса Науседи - 10 000 доларів на рік.
Президент України Володимир Зеленський отримує 336 000 гривень на рік без надбавок та премій - це приблизно 9 000 доларів.
Голова КНР Сі Цзіньпін отримує 22 000 доларів на рік, але всі його витрати покриває держава.
А у кого ще є дуже великі зарплати
Найвищою зарплатою вважають оплату праці прем'єр-міністра Сінгапуру - понад 2,2 млн доларів на рік.
Зарплата президента федеральної ради у Швейцарії - близько 450 000 доларів на рік.
У Швеції та Ісландії зарплати президентів співвідносяться з середнім доходом громадян, що є принципом соціальної рівності.
Раніше ми писали про те, яка зарплата у президента США та які він має привілеї.
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Під час написання матеріалу використані джерела: BBC, Reuters, The Guardian, Bloomberg, Forbes.