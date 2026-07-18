ЗСУ уразили значні логістичні обʼєкти у двох регіонах Росії, - Зеленський

Українські дрони цієї ночі, 18 липня, уразили значні логістичні обʼєкти у Московському та Тамбовському регіонах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі", - повідомив Зеленський.

Зокрема, були уражені два значні логістичні обʼєкти - у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту.

Вони були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання.

Також уражено нафтовий обʼєкт.

Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому Криму.