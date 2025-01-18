Зарплаты президентов. Сколько получает Дуда, Зеленский, Шольц и другие мировые лидеры

Зарплата президента США считается самой высокой, хотя ее сумма не пересматривалась уже более нескольких лет. Президент США получает 400 000 долларов в год, дополнительные выплаты, дом и транспорт. А какую зарплату имеют другие мировые лидеры?

Какая зарплата у президентов разных стран мира и глав государств, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Самая большая зарплата президента в мире - у президента США. Это 400 000 в год. Есть дополнительные выплаты - на необходимые вещи, на путешествия и даже на развлечения. Также выделяется 100 000 на ремонт в Белом доме. Каждый президент получает доступ к резиденции, транспорту, медицинским услугам. Уровень зарплаты президента США не пересматривался с 2021 года.

На втором месте оказался Канцлер Германии Олаф Шольц, у которого годовой заработок составляет 390 000 долларов. В 2022 году Бундестаг повысил зарплату канцлеру, и с того времени он получает около 30 000 евро в месяц. В эту сумму входит ставка, компенсации и дополнительные выплаты.

Премьер-министр Австралии получает примерно 380 000 долларов в год - и это уже сумма после повышения окладов федеральных чиновников в 2023 году.

На четвертом месте - зарплата премьер-министра Канады Джастина Трюдо - 379 000 долларов в год. И почти половина канадцев считает, что это слишком высокая оплата.

У премьер-министра Новой Зеландии - более 290 000 долларов в год, в новозеландских долларах это - 471 000.

Премьер-министр Японии зарабатывает 270 000 долларов в год. Закон о повышении зарплат был принят в ноябре 2024 года.

У президента Италии зарплата примерно 239 000 евро в год. И это соизмеримо с зарплатами других высокопоставленных чиновников страны.

Премьер-министр Британии зарабатывает около 210 000 в год. А премьер-министр Нидерландов - около 200 000 в год.

У президента Франции Эммануэля Макрона - около 190 000 евро в год. В месячный оклад входит также пособие на проживание и официальная помощь, которая не облагается налогом. Дополнительно оплачиваются расходы на официальные мероприятия и проживание в Елисейском дворце.

Зарплата президента Израиля составляет около 173 000 в год.

Президент Чехии Петр Павел имеет зарплату в размере 170 000 долларов в год. Дополнительно, как и у большинства топовых политиков, есть право на ежемесячную компенсацию на командировки, питание и тому подобное.

У президента Бразилии - около 120 000 в год, и в стране с высоким уровнем социального неравенства это вызывает возмущение.

Президент Польши Анжей Дуда зарабатывает около 90 000 долларов в год. Примерно такую же зарплату имеет премьер-министр Испании Педро Санчес.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди имеет оклад в 60 000 долларов в год. Дополнительно: ряд льгот и компенсация за содержание собственного дома.

Президент Турции зарабатывает примерно 1 млн турецких лир в год - это примерно 44 000 долларов. Однако расходы на резиденцию, транспорт и безопасность покрывает государство.

У президента Молдовы Майи Санду - 14 000 долларов в год, у президента Литвы Гитанаса Науседы - 10 000 долларов в год.

Президент Украины Владимир Зеленский получает 336 000 гривен в год без надбавок и премий - это примерно 9 000 долларов.

Председатель КНР Си Цзиньпин получает 22 000 долларов в год, но все его расходы покрывает государство.

А у кого еще есть очень большие зарплаты

Самой высокой зарплатой считают оплату труда премьер-министра Сингапура - более 2,2 млн долларов в год.

Зарплата президента федерального совета в Швейцарии - около 450 000 долларов в год.

В Швеции и Исландии зарплаты президентов соотносятся со средним доходом граждан, что является принципом социального равенства.