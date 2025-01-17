Зарплата Трампа. Скільки грошей буде отримувати новий президент США
Посада президента у будь-якій країні світу вважається важкою роботою. А тим більше - робота президента США. Вона має добре оплачуватися, а ще - президенту потрібно дуже багато речей для належного функціонування.
Яка заробітна плата у президента США та які є у нього додаткові виплати та привілеї, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL Science.
Яка зарплата у президента США
Станом на січень 2025 року президент США отримує загальну річну зарплату в розмірі 400 000 доларів США. Відповідно до Кодексу США, цю суму йому виплачують частинами щомісяця.
Крім основної зарплати, президент має право на щорічну компенсацію на витрати:
50 000 доларів США - на особисті витрати, наприклад, на одяг
100 000 доларів США - на дорожні витрати
19 000 доларів США - на офіційні розваги
Інші привілеї:
- 100 000 доларів на ремонт Білого дому при переїзді
- Безкоштовне медичне обслуговування
- Безкоштовний транспорт: президентський лімузин, гелікоптер Marine One, літак Air Force One
- Послуги кухарів, садівників, прибиральників, персоналу Білого дому
А також президент та його найближчі родичі можуть жити в Білому домі безкоштовно - під час перебування на посаді. Це будинок площею 5109 квадратних метрів, який містить 132 кімнати, включаючи кінотеатр, боулінг та квітковий магазин.
Як змінювалися зарплати президентів США
З моменту вступу на посаду першого президента США Джорджа Вашингтона і до 2024 року було всього п'ять підвищень зарплати: у 1873, 1909, 1949, 1969 та 2001 роках.
Перша зарплата президента США була у розмірі 25 000 доларів (з урахуванням інфляції зараз би це було 896 000 доларів США).
У 1873 році - підняли до 50 000 доларів США (приблизно 1,3 млн доларів)
У 1909 році - президенти отримували 75 000 доларів США (приблизно 2,6 млн доларів)
У 1949 - зарплату підняли до 100 000 доларів (приблизно 1,3 млн доларів)
У 1969 - до 200 000 доларів (1,7 млн доларів у сучасній вартості)
У 1999 році була прийнята поправка, згідно з якою, зарплата президента США збільшилася до 400 000 доларів США. Виглядає так, ніби підняли у два рази? Але це не так, оскільки попри номінальне підвищення, заробітна плата втратила цінність з часом, якщо її скоригувати на інфляцію.
Не всі президенти США отримували зарплати
Варто додати, що деякі президенти США відмовлялися від своєї зарплати й віддавали її на благодійність.
Наприклад, у свою минулу каденцію Дональд Трамп відмовився брати президентську зарплату.
Він залишив собі 1 долар, а все інше пожертвував різним державним установам: Службі національних парків, Управлінню головного хірурга США, Міністерству сільського господарства та Національному інституту зловживання алкоголем та алкоголізму.
І це не дивно, оскільки Трамп заробляв на той момент на своїй власності, готелях, полях для гольфу та іншим бізнесам.
Також свою зарплату віддавали благодійним організаціям президенти Джон Ф. Кеннеді та Герберт Гувер.
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