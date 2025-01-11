Родове прізвище Drumpf: історія походження Дональда Трампа та ким були його предки

Дональд Трамп - один із найвідоміших бізнесменів і політиків у світі. Проте мало хто знає, що його родове прізвище було Drumpf. Як воно змінилося, ким були предки колишнього президента США та які таємниці приховує їхня історія?

Що відомо про предків Дональда Трампа, що відомо про його батьків та яке було справжнє прізвище його родини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Родове коріння та німецьке походження

Родина Дональда Трампа має німецьке коріння. Його дід, Фрідріх Друмпф (Drumpf), народився у 1869 році в селищі Кальштадт, Німеччина. Прізвище Drumpf було поширеним у регіоні, однак пізніше було змінене на Trump для кращої інтеграції у США.

Міграція до Америки

У 1885 році Фрідріх емігрував до США, аби уникнути військової служби в Німеччині. Він розпочав життя в новій країні, працюючи спочатку перукарем, а потім відкривши низку готелів і ресторанів на заході США, зокрема під час золотої лихоманки в Канаді.

В 1901 році Фрідріх отримав паспорт США і вирішив повернутися до Європи, у своє рідне містечко Кальштадт, Австрія. Там він одружився з донькою сусідів Елізабет Кріст і знову подався до Нью-Йорка.

Молода дружина сумувала за домом і вони знову поїхали в Австрію. Однак влада трактувала виїзд Фрідріха як спробу ухилення від військової служб і позбавила його громадянства. І він повернувся в США вже назавжди.

Фрідріх Трамп (фото: Вікіпедія)

Історія зміни прізвища

Зміна прізвища Drumpf на Trump відбулася на початку 20 століття. Причиною стали не лише прагнення до адаптації в англомовному середовищі, але й бажання дистанціюватися від німецького походження.

У середині XX століття, після Другої світової війни, німецьке коріння могло бути соціально небажаним у США.

Спочатку Drumpf змінили на Trumpf, а потім скоротили до Trump.

Брехня про скандинавське походження

У 1970-х роках, коли Фред Трамп активно вів бізнес, родина почала стверджувати, що має скандинавське походження. Це було зроблено для покращення відносин із єврейськими орендарями та бізнес-партнерами, які могли мати негативні асоціації з німецьким корінням через події Другої світової війни.

А свій незвичний акцент Фред Трамп пояснював тим, що має і єврейське коріння.

Дональд Трамп також неодноразово повторював цю версію про скандинавське походження у своїх публічних виступах, хоча пізніше історики підтвердили саме німецькі корені.

У своїй книзі "Мистецтво укладати угоди" Трамп розповів, що його батько народився в Німеччині, хоча це не так - він з'явився на світ 11 жовтня 1905 року в Бронксі. А його дід, Фрідріх Трамп, прибув з Баварії до США у 16-річному віці.

Сім'я Фрідріха Трампа у 1915 році (фото: Вікіпедія)

Становлення династії бізнесменів

Фред Трамп, син Фрідріха та батько Дональда, продовжив бізнесову справу родини, зосередившись на нерухомості в Нью-Йорку. Він успішно розвинув будівництво житлових комплексів для середнього класу. Саме його приклад та досвід стали основою для майбутньої бізнес-імперії Дональда.

Мати Трампа, Мері Енн Маклауд, родом з шотландського острова Льюїс. До речі, існує теорія, що її родина Маклаудів має далекий зв'язок з донькою Ярослава Мудрого, королевою Франції Анною Ярославівною. Однак на підтвердження цього немає жодного факту й історики це називають "історичним анекдотом".

Родина Трампів

Фрідріх з дружиною жили спочатку у Бронксі, а згодом переїхали у Квінс. І Фрідріх Трамп почав знову з перукарні - він відкрив власний салон на Волл-Стріт. Вона була дуже популярною та прибутковою, а Фрідріх мав можливість знайомитися з впливовими людьми. Згодом він почав скуповувати землю у місті.

30 травня 1918 року Фрідріх Трамп раптово помер під час пандемії грипу і його син, 13-річний Фред Трамп успадкував будинок у Квінсі, 5 земельних ділянок і декілька тисяч доларів у готівці та цінних паперах.

Але бізнесом почала керувати його мати - вона заснувала фірму з нерухомості. Фірма будувала соціальне житло в Нью-Йорку і мала державні замовлення. Долучитися до сімейної справи Фред Трамп зміг тільки у 1920 році, а у 1930 - став керувати повністю сам.

У роки "великої депресії" Фред почав скуповувати земельні ділянки та нерухомість у тих, хто мав великі борги. І в 1940 році став королем соціального житла. Крім того, він був філантропом і головна допомога йшла на підтримку єврейської громади Нью-Йорка. А ще - Ізраїлю.

З 1950-х років до Фреда Трампа прийшли великі гроші, а разом з ними - численні розслідування та скандали, увага преси, судові тяжби.

Саме у такій атмосфері зростав юний Дональд, який у майбутньому стане президентом США.

Дональд Трамп у дитинстві (крайній зліва) з Фредом, Елізабет, Меріенн і Робертом (Фото з Instagram Трампа)

Дитинство та юність Дональда Трампа

Дональд Трамп народився у 1946 році й був четвертою дитиною з 5 у родині - Дональд, Фред-молодший, Роберт, Меріенн та Елізабет.

Фред Трамп був суворим до дітей, не балував їх і з раннього дитинства привчав заробляти гроші. Тому Дональд з братами збирав порожні пляшки, розносив газети, згодом почав підробляти у сімейному бізнесі.

У 13 років його віддали до престижної воєнної академії - таким було бажання його батька, який вважав, що Донні (дитяче прізвисько) потрібне суворе виховання. У школі Трамп не стільки проявив гарні знання, скільки став успішним в спорті - американський футбол та бейсбол. А ще він став капітаном спортивних команд.

У підлітковому віці у Дональда сформувалася фанатична любов до чистоти - він змушений був жити в академії, і його кімната була просто музеєм чистоти та охайності. Саме з цього періоду в нього з'явилася "манія чистих рук" - у своїй книзі він зізнався, що звичка рукостискання його лякає.

Після академії Дональд вступив у Фордгемський університет в Нью-Йорку і пояснював свій вибір тим, що не хоче жити ще 5 років далеко від дому. За 2 роки він перейшов до елітної школи бізнесу Вортон при Університеті штату Пенсильванія (входить до "Ліги Плюща"), де здобув ступінь бакалавра економіки в 1968 році.

У 1971 - Дональд Трамп очолив бізнес, заснований його батьком і став президентом компанії.

Цікаві факти про родину Трампів: