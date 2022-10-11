Заробітки українців під час війни: актуальні вакансії та пропонована зарплата

Які вакансії зараз актуальні на ринку?

Аналітики OLX Робота спостерігають підвищення попиту на такі спеціалізації, як:

логістика / склад / доставка

нерухомість

IT / комп'ютери

будівництво / облицювальні роботи

Що стосується зарплат, то лідерами цього переліку є далекобійники, адже отримують на місяць 37,5 тисяч гривень. Срібло отримують рієлтор з місячною оплатою 32,5 тисячі гривень. До речі ідентичну оплату отримують і фасадники.

Фахівцям ІТ-сфери пропонують в середньому 30 тисяч гривень. Проте інженери-програмісти, розробники та тестувальники програмного забезпечення можуть розраховувати на 62,5 тисячі гривень. На деякі окремі вакансії платня сягає аж 110 000 тисяч.

Окремо варто згадати про сферу краси, в якій, наприклад, колористи отримують приблизно 23 000 гривень.

Відповідно до даних Київського міського центру зайнятості, приблизно однакову зарплату отримують інженери-проєктувальники, лікарі різних спеціальностей, менеджери торгівлі, монтажник та керівники структурного підрозділу закладу охорони здоров’я. Це близько 20 000 гривень.

Звертаємо вашу увагу, що багато роботодавців зараз йдуть назустріч шукачам роботи та беруть людей без досвіду роботи. У цьому випадку все залежить від того, наскільки швидко ви опануєте обране ремесло.

Які зарплати в Україні зараз?

Традиційно перше місце в топі займає столиця. Київ лідирує, пропонуючи 29 400 гривень. Ця цифра є стабільною, тому що від травня ані знижувалася, ані підвищувалася.

Друге місце має Одеса. У середньому співробітникам місцеві роботодавці пропонували 25 100 гривень, що на 2,7% менше, ніж у вересні.

Надзвичайно приємно вражає Харків. Якщо у серпні середня зарплата була 10 600 гривень, то на початку осені з'явилися вакансії з окладами на 121% вищими. Відтак, у вересні середня заробітна плата у Харківській області становила 23 500 гривень.

П'ятірку лідерів закриває Дніпро та Запоріжжя з 19 600 та 18 300 гривень відповідно.

Центральна частина нашої держави, на жаль, не може похизуватися значними підвищеннями. Так, найменше отримають працівники Миколаївської, Кіровоградської, Житомирської, Черкаської та Вінницької областей - до 12 700 гривень максимум.

Що з підвищенням мінімалки?

Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні зросла мінімальна заробітна плата. У зв'язку з цим росте й державний податок.

Розмір Єдиного соціального внеску (22%) розраховується від мінімальної зарплати. З 1 жовтня податок зріс до 1474 гривень. Здебільшого це стосується ФОПів, а також підприємств, де працівникам сплачують мінімальну зарплатню.

Від мінімальної зарплати залежать посадові оклади тарифні ставки працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Але через війну підвищення не буде наприкінці 2022 року та 2023 року. Таке рішення ухвалив Кабмін.

Загалом статистика зростання заробітних плат в Україні є негативною. Так, наприклад, у січні 2022 середня сума склала 14 055 гривень, а станом на червень - 13 957 гривень.