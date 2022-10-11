Заработки украинцев во время войны: актуальные вакансии и предлагаемая зарплата

Какие вакансии сейчас актуальны на рынке?

Аналитики OLX Работа наблюдают повышение спроса на такие специализации, как:

логистика / склад / доставка

недвижимость

IT / компьютеры

строительство / облицовочные работы

Что касается зарплат, то лидерами этого перечня являются дальнобойщики, ведь получают в месяц 37,5 тысячи гривен. Серебро получают риелтор с месячной оплатой 32,5 тысячи гривен. Кстати, идентичную оплату получают и фасадники.

Специалистам ИТ-сферы предлагают в среднем 30 тысяч гривен. Однако инженеры-программисты, разработчики и тестировщики программного обеспечения могут рассчитывать на 62,5 тысячи гривен. На некоторые отдельные вакансии плата достигает 110 000 тысяч.

Отдельно стоит упомянуть о сфере красоты, в которой, например, колористы получают примерно 23 000 гривен.

Согласно данным Киевского городского центра занятости, примерно одинаковую зарплату получают инженеры-проектировщики, врачи разных специальностей, менеджеры торговли, монтажник и руководители структурного подразделения здравоохранения. Это около 20 тысяч гривен.

Обращаем ваше внимание, что многие работодатели сейчас идут навстречу соискателям и берут людей без опыта работы. В этом случае все зависит от того, насколько быстро вы овладеете выбранным ремеслом.

Какие зарплаты в Украине сейчас?

Традиционно первое место в топе занимает столица. Киев лидирует, предлагая 29 400 гривен. Эта цифра стабильна, потому что с мая ни снижалась, ни повышалась.

Второе место занимает Одесса. В среднем сотрудникам местные работодатели предлагали 25 100 гривен., что на 2,7% меньше, чем в сентябре.

Очень приятно поражает Харьков. Если в августе средняя зарплата была 10600 гривен, то в начале осени появились вакансии с окладами на 121% выше. В сентябре средняя заработная плата в Харьковской области составила 23 500 гривен.

Пятерку лидеров закрывает Днепр и Запорожье с 19600 и 18300 гривен соответственно.

Центральная часть нашего государства, к сожалению, не может похвастаться значительными повышениями. Так, меньше всего получат работники Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областей – до 12 700 гривен максимум.

Что с повышением минималки?

Напомним, что с 1 октября в Украине выросла минимальная заработная плата. В связи с этим растет и государственный налог.

Размер Единого социального взноса (22%) рассчитывается от минимальной заработной платы. С 1 октября налог вырос до 1474 гривен. В основном это касается ФОПов, а также предприятий, где работникам платят минимальную зарплату.

От минимальной зарплаты зависят должностные оклады тарифных ставок работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. Но из-за войны повышения не будет в конце 2022 года и 2023 года. Такое решение принял Кабмин.

В целом статистика роста заработных плат в Украине отрицательна. Так, например, в январе 2022 года средняя сумма составила 14 055 гривен, а по состоянию на июнь - 13 957 гривен.