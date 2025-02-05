Бред Пітт нарешті звернувся до Джолі з важливим проханням: "Усе склалося б інакше"

Голлівудський актор Бред Пітт нарешті порушив мовчання щодо своєї колишньої дружини Анджеліни Джолі, з якою вони офіційно розлучилися наприкінці минулого року . Він засмучений через те, що вона позбавила його можливості повноцінно спілкуватися з дітьми, та просить її посприяти налагодженню спілкування.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Radar Online .

Так, за словами інсайдера, Пітт переконаний: якби суд свого часу надав йому рівноправну опіку, це позитивно позначилося б на вихованні дітей, адже батько має бути присутнім у житті своїх синів і доньок.

Останнім часом Бред дуже сумує за дітьми. Однак попри роки конфліктів з екс-дружиною, він не втрачає надії виправити ситуацію.

Пітт нібито звернувся до Джолі з проханням посприяти їхньому примиренню та допомогти відновити стосунки з дітьми. А особливе занепокоєння у схвильованого батька викликає його 21-річний син Пакс, з яким Бред "почувається відстороненим".

"Бред вважає, що якби йому надали спільну опіку, усе склалося б інакше. Він відчуває, що протягом критичних підліткових років Пакса його повністю відсторонили від сина. Це важливий період у житті хлопця, коли поруч має бути батько як сильна чоловіча фігура. Але Пітту не дозволили виконати цю роль, що викликає в нього гіркоту і біль. Йому боляче усвідомлювати, скільки моментів у житті дітей він пропустив. Проте він досі вірить, що може позитивно вплинути на Пакса, якщо Анджеліна допоможе зруйнувати стіну, яка між ними виникла", - розповідає джерело.

До слова, питання опіки над дітьми залишається однією з найболючіших тем у конфлікті між колишнім подружжям. Вони мають шістьох дітей: 22-річного Меддокса, 21-річного Пакса, 19-річну Захару, 17-річну Шайло, а також 15-річних близнюків Вів’єн і Нокса.

Наприкінці січня Пакс Джолі-Пітт потрапив у ДТП - він зіткнувся з автомобілем, керуючи електровелосипедом. Хлопець не постраждав, але саме він виявився винуватцем аварії.