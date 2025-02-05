Брэд Питт наконец-то обратился к Джоли с важной просьбой: "Все сложилось бы иначе"

Голливудский актер Брэд Питт наконец нарушил молчание относительно своей бывшей жены Анджелины Джоли, с которой они официально развелись в конце прошлого года . Он расстроен из-за того, что она лишила его возможности полноценно общаться с детьми, и просит ее поспособствовать налаживанию общения.

Так, по словам инсайдера, Питт убежден: если бы суд в свое время предоставил ему равноправную опеку, это положительно сказалось бы на воспитании детей, ведь отец должен присутствовать в жизни своих сыновей и дочерей.

В последнее время Брэд очень скучает по детям. Однако несмотря на годы конфликтов с экс-супругой, он не теряет надежды исправить ситуацию.

Питт якобы обратился к Джоли с просьбой поспособствовать их примирению и помочь восстановить отношения с детьми. А особое беспокойство у взволнованного отца вызывает его 21-летний сын Пакс, с которым Брэд "чувствует себя отстраненным".

"Брэд считает, что если бы ему предоставили совместную опеку, все сложилось бы иначе. Он чувствует, что в течение критических подростковых лет Пакса его полностью отстранили от сына. Это важный период в жизни парня, когда рядом должен быть отец как сильная мужская фигура. Но Питту не позволили исполнить эту роль, что вызывает у него горечь и боль. Ему больно осознавать, сколько моментов в жизни детей он пропустил. Однако он до сих пор верит, что может положительно повлиять на Пакса, если Анджелина поможет разрушить стену, которая между ними возникла", - рассказывает источник.

К слову, вопрос опеки над детьми остается одной из самых болезненных тем в конфликте между бывшими супругами. Они имеют шестерых детей: 22-летнего Мэддокса, 21-летнего Пакса, 19-летнюю Захару, 17-летнюю Шайло, а также 15-летних близнецов Вивьен и Нокса.

В конце января Пакс Джоли-Питт попал в ДТП - он столкнулся с автомобилем, управляя электровелосипедом. Парень не пострадал, но именно он оказался виновником аварии.