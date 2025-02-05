Девід Бекхем знайшов рідного брата у крутій рекламі до Супербоулу-2025 (відео)

У ніч з 9 на 10 лютого відбудеться Супербоул LIX - фінальна гра сезону Національної футбольної ліги (НФЛ). Традиційно глядачі чекають не лише на сам матч, а і на шоу знаменитостей і спеціально зняті під це дійство рекламні ролики. В одному з таких зійшлися ікона світового футболу Девід Бекхем і лауреат премії "Оскар" Метт Деймон.

Про що реклама “Девід і Дейв"

“Девід і Дейв" - милий розважальний ролик, у якому Девід Бекхем дізнається від своїх батьків, що у нього є брат Дейв, якого екс-зірка “Манчестер Юнайтед" і збірної Англії ніколи не бачив. Його зіграв Метт Деймон - актор, відомий за фільмами “Врятувати рядового Раяна", картинами про пригоди друзів Оушена, стрічками про Джейсона Борна та іншими.

Цей ролик від бельгійського пивного бренду знятий у рамках нової кампанії "Moments Worth More" (укр. “Моменти, які варті більшого”), яка дебютує саме під час Супербоулу.

Мета ініціативи - нагадати людям про цінність спільного проведення часу та справжніх моментів, які варто розділяти з близькими. Бренд, який завжди акцентував увагу на тому, що "життя варте того, щоб його смакувати", цього разу знову підкреслює важливість теплих зустрічей з рідними і близькими людьми.

Що треба знати про Супербоул-2025

Супербоул LIX відбудеться у ніч на 10 лютого (об 01:30 за київським часом) на стадіоні Caesars Superdome у Новому Орлеані.

Участь у Супербоулі LIX візьмуть участь чемпіон Національної футбольної конференції (НФК) “Філадельфія Іглз” та чемпіон Американської футбольної конференції (АФК) “Канзас-Сіті Чіфс”.

Хедлайнером шоу під час перерви стане відомий американський репер, лауреат цьогорічної премії “Греммі” Кендрік Ламар. Це буде його другий виступ на сцені Супербоула. Раніше, у 2022 році, він виступав разом із Dr. Dre, Емінемом та іншими зірками.

Супербоул є не лише спортивною подією, але й значущим культурним явищем, яке об'єднує мільйони глядачів по всьому світу (цього року прогнозується, що до екранів телевізорів та стрімінгових платформ буде прикута увага щонайменше 120 млн людей!). Окрім захоплюючого фінального матчу, глядачі з нетерпінням чекають на музичні виступи та прем'єри рекламних роликів.