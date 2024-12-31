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Анджеліна Джолі та Бредд Пітт офіційно розлучилися

Вівторок 31 грудня 2024 11:00
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Анджеліна Джолі та Бредд Пітт офіційно розлучилися Анджеліна Джолі та Бред Пітт (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Анджеліна Джолі та Бред Пітт нарешті офіційно завершили процес розлучення. На те, щоб остаточно розірвати шлюб, їм знадобилося цілих вісім років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

19 вересня 2016 року акторка подала документи на розлучення. Вона вирішила розірвати шлюб через два роки після весілля. На той момент Анджеліна Джолі та Бред Пітт прожили разом 12 років.

Зірка звинуватила чоловіка у зловживанні алкоголем і домашньому насильстві щодо дітей, що стало справжнім шоком для громадськості.

Анджеліна Джолі та Бредд Пітт офіційно розлучилися

Анджеліна Джолі та Бред Пітт (фото: Getty Images)

Сьогодні стало відомо, що їхній шлюб офіційно завершено. За словами адвоката Джолі Джеймса Саймона, розлучення було оформлене 30 грудня.

"Понад вісім років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом. Їй і дітям залишилося все майно, яке вони ділили з містером Піттом, і відтоді вона зосередилася на своїй родині. Чесно кажучи, Анджеліна сильно вимотана, але вона рада, що ця частина закінчилася", - говорить юрист.

Колишнє подружжя продовжить судові розгляди щодо власності - шато Мираваль у Франції. За словами джерела, Анджеліна важко намагалася залишатися позитивною навіть у найтемніші моменти.

Анджеліна Джолі та Бредд Пітт офіційно розлучилися

Анджеліна Джолі та Бред Пітт (фото: Getty Images)

"Вона не говорила погано про Пітта публічно або в особистих бесідах. Діти виросли, бачачи, що у деяких людей є стільки влади, що їхні голоси нічого не значать. Цей біль дітей нічого не означає. Вони хотіли, щоб Анджеліна говорила про себе, щоб вона захистила себе всі ці роки. Але вона нагадувала їм про необхідність змінювати закони, а не розповідати історії публічно", - поділився інсайдер з оточення актриси.

До слова, Джолі і Пітт почали зустрічатися 2004 року після того, як зіграли подружжя у фільмі "Містер і місіс Сміт", а ось одружилися вони тільки у 2014-му. У них шестеро дітей.

Раніше ми писали, що Бред Пітт засумував за дітьми напередодні новорічних свят.

Також Анджеліна Джолі показала, як поєднати речі, які точно є у шафі кожної жінки.

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