За лаштунками слави: 8 зірок, яким не пощастило з батьками

Деякі зірки ще з юних років стикалися з жорстокістю, байдужістю та зрадами з боку тих, хто мав би бути найближчими людьми - їхніх батьків. Алкоголізм, насильство, маніпуляції та експлуатація стали частиною їхнього життя задовго до популярності.

У нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler) - вісім історій знаменитостей, яким довелося долати біль та зраду на шляху до успіху.

Джим Керрі

Сьогодні він визнаний одним із найвидатніших комедійних акторів свого часу, але його дитинство було далеким від розкоші. Джим Керрі виріс у Великому Торонто, провінція Онтаріо, Канада, і пережив період бездомності, коли навчався у середній школі. Його сім’я опинилася у скрутному фінансовому становищі, а сам Джим разом із братом деякий час жив у наметі в громадському парку біля озера Онтаріо. Джим Керрі (кадр з серіалу "Я кохаю тебе, Філіпе Моріс")

Проте ситуація згодом змінилася: родина змогла покращити своє становище, а Керрі почав будувати кар'єру коміка у Торонто. У 1983 році він переїхав до Голлівуду, і відтоді його шлях до слави був лише питанням часу.

Нікі Мінаж

Оніка Марадж провела більшу частину дитинства у Квінсі, Нью-Йорк. Її мати, Керол, спершу переїхала до США для навчання, а згодом перевезла дітей до батька, Роберта, який мав серйозні проблеми зі зловживанням наркотиками та агресивною поведінкою. Нікі Мінаж (фото: instagram.com/nickiminaj)

Він регулярно застосовував насильство до дружини та дітей, а коли Оніці було п’ять років, підпалив їхній будинок, поки Керол була всередині. На щастя, жінці вдалося врятуватися. Подорослішавши, Марадж взяла сценічне ім’я Нікі Мінаж і згодом стала світовою зіркою.

Дрю Беррімор

Дрю Беррімор народилася в родині акторів, і її батько, Джон Дрю, також був частиною цієї династії. Однак він страждав від алкоголізму та рідко з’являвся в її житті, а коли й був поруч, це, за словами Дрю, супроводжувалося хаосом, жорстокістю та страхом. У сім років вона здобула популярність завдяки ролі Герті у фільмі "Інопланетянин", але її рання слава швидко привела її у світ Голлівуду, сповнений вечірок та наркотиків. Дрю Беррімор (кадр з серіалу "Дієта з Санта-Кларіти")

Замість того, щоб водити доньку до школи, її мати брала її з собою до культового нічного клубу Studio 54, що лише погіршило ситуацію. Дрю почала зловживати наркотиками, і вже у 12 років опинилася в реабілітаційному центрі. У 13 її мати відправила її до психіатричної лікарні, де вона провела півтора року. Після виписки Дрю юридично розірвала зв’язки з батьками, переїхала до власної квартири та почала заново будувати кар’єру.

Крістіна Агілера

Батько Крістіни, Фаусто Агілера, служив у армії США, що змушувало їхню родину постійно переїжджати, навіть до Японії. Однак нестабільність у житті співачки була не лише через часту зміну місця проживання – її батько виявляв як емоційне, так і фізичне насильство. Коли Крістіні було шість років, її батьки розлучилися, і вона поступово відійшла від стосунків із батьком. Крістіна Агілера (фото: instagram.com/xtina)

Агілера знайшла розраду в музиці, яка стала її способом втечі від важкого дитинства. Її талант проявився ще в ранньому віці, і згодом вона досягла неймовірного успіху, ставши однією з найуспішніших артисток в історії музики.

Емінем

Відомий репер Емінем неодноразово використовував свою музику як спосіб розповісти про важке дитинство. Він ріс у бідності та часто ставав жертвою знущань. Тричі залишаючись у дев’ятому класі, він зрештою покинув школу у 17 років. У своїх текстах Емінем неодноразово згадував про складні стосунки з батьками. Емінем (фото: Вікіпедія)

Його батько покинув родину, коли хлопець був ще дитиною, а мати, Деббі, стала об’єктом численних його пісень, де він звинувачував її у наркотичній залежності та байдужості. Увесь накопичений гнів Емінем виливав у свою музику, що допомогло йому стати найуспішнішим виконавцем 2000-х у США.

Демі Мур

Ще до її народження біологічний батько залишив матір, якій тоді було лише 18 років. Незабаром після появи доньки на світ жінка вдруге вийшла заміж, проте шлюб виявився нестабільним - подружжя двічі розлучалося. Згодом вітчим Демі вкоротив собі віку. Демі Мур (кадр з фільму "Субстанція")

З дитинства Мур стикалася з серйозними проблемами зі здоров’ям: у неї були захворювання нирок і косоокість. У 15-річному віці вона пережила сексуальне насильство. Її мати мала залежність від психоактивних речовин, і одного разу Демі довелося рятувати її після передозування. Врешті-решт акторка припинила спілкування з матір’ю після того, як та самовільно покинула реабілітаційний центр.

Хоакін Фенікс

Цей володар Оскара став третьою дитиною в родині Фенікс після старшого брата Рівера та сестри Рейн. Його батьки були частиною релігійного культу «Діти Бога», який згодом змінив назву на The Family International. Культ мав репутацію за жорстоке ставлення до дітей, але, на щастя, сім'я залишила його, коли Хоакін був ще маленьким, і оселилася в Лос-Анджелесі. Хоакін Фенікс (кадр з фільму "Брати Сістерс")

Трагедія сталася в жовтні 1993 року, коли 19-річний Фенікс став свідком передозування свого брата Рівера біля клубу The Viper Room. Хоакін подзвонив у швидку допомогу, проте медики не змогли врятувати його брата, і той помер наступного ранку.

Шарліз Терон

Шарліз Терон народилася і виросла в містечку Беноні в Південній Африці. Вона була свідком того, як її мати вбила батька під час самооборони. Він був алкоголіком і часто жорстоко поводився з родиною. У червні 1991 року, коли Шарліз було 15, її п’яний батько повернувся додому і почав погрожувати вбивством матері та доньці. Шарліз Терон (кадр з фільму "Прометей")

Після того, як він стріляв у будинок і в спальню Шарліз, мати відповіла вогнем і вбила його. Суд визнав її вчинок самообороною, і після цього родина переїхала до Європи, а потім до США.