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Заміж вже не вийде. Екс-дружина Остапчука роздарює весільні прикраси

Христина Горняк роздаровує весільні прикраси (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Христина Горняк, яка 11 місяців тому розлучилась з телеведучим і шоуменом Володимиром Остапчуком, вирішила роздарувати свої весільні прикраси та аксесуари підписницям.

У Instagram Stories жінка написала, що розшукує наречену, яка б хотіла отримати від неї у якості подарунка весільні аксесуари. Самій Горняк вони більше не потрібні, а ось спогади від них дуже сильні.

Чому екс-дружина Остапчука пішла на цей крок?

Оскільки Христину й досі "задовбують" питаннями про колишнього, жінка вирішила перекрити негатив більш приємними темами і спогадами про весілля з шоуменом.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Саме тому вона прощається з тим, що нагадує їй день укладання шлюбу з Володимиром. 

Та ще й робить це прощання з минулим доволі цікавим для себе та корисним для інших процесом. 

"Давайте про приємне. Можливо у мене є тут наречена, я хочу подарувати деякі весільні аксесуари", - написала у сторіз Христина. 

Очевидно, що Горняк вже до кінця відпустила ситуацію з розлученням та загалом свої почуття до Володимира.

Інакше б розстатися зі своїми весільними прикрасами вона не змогла б. 

Христина Горняк дарує прикраси з весіля з Остапчуком (фото: instagram.com/kristygor)

Насправді ж, це доволі мудра поведінка, адже просто викидати коштовності від колишнього - це неповага, а от якщо перетворити розставання зі своїм минулим у добру справу, то це зовсім по-іншому сприймається. 

Для кожної жінки весілля - це особливий день у житті, і як би далі не складалися ситуації, цей день завжди у пам’яті. Саме тому весільна сукня, туфлі, аксесуари - все це є дуже цінним для жінки протягом усього життя. Якщо, звісно, колишній не завдав такого болю, що й день самого весілля перетворюється на жахливий спогад. 

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Варто зазначити, що Горняк й досі не вирішила питання з Володимиром щодо їхнього красивого будинку. Наразі цим питанням займаються адвокати.

Натомість Володимир продовжує будувати дім, але вже з новою обраницею - Катериною Полтавською. 

Це можна зрозуміти за історіями Катерини, адже зараз вона обирає меблі та проектує загальну картинку будинку зсередини. А ось шоумен просто підкорюється вибору Полтавської, яка буде жити разом з ним у великому заміському будинку. 

Катерина Полтавська і Володимир Остапчук (фото: instagram.com/poka.tya)

У Христини ніби теж особисте життя налагоджене, але про свої стосунки жінка відверто не говорить, адже не бажає повторювати своїх помилок.

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