Маші Єфросиніній у Росії "дали" 7 років колонії: зірка відреагувала на абсурд

Українську телеведучу Машу Єфросиніну заочно приговорили до семи років в російській колонії "за фейки про ЗС Росії". Вона також перебуває в розшуку і в реєстрі терористів і екстремістів Росфінмоніторингу.

Що відомо про "арешт" Маші Єфросиніної

Судова справа стосовно телеведучої про "поширення неправдивої інформації про дії російської армії з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті чи ворожнечі або з мотивів ненависті чи ворожнечі щодо будь-якої соціальної групи" була зареєстрована 20 червня цього року.

Марії в РФ призначено покарання у вигляді "семи років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з адмініструванням сайтів та електронних або інформаційно-телекомунікаційних мереж, зокрема мережі інтернет, строком на три роки".

Що про це думає сама Марія

Реакція знаменитості на цей абсурд не змусила довго на себе чекати.

"Знов отримую привітання від друзів. Знов рефлекторно хочеться пожартувати над абсолютною дикістю цих заочних вироків. Хрін би з нею, з колонією, але ж масковськай суд заборонив мені мої сторінки вести. Шта дєлать, люди?", - написала телеведуча на своїй сторінці в Instagram.





Маша Єфросиніна відреагувала на арешт в РФ (фото: instagram.com/mashaefrosinina"

Також вона звернулась до своїх колег з країни-агресорки, зазначивши, що вона, на відміну від них, "вільна у своїх діях, у своїх висловлюваннях, у своїх рішеннях, у своїй країні", а вони - ні.

"Я не заробляю жодної копійки за жоден свій пост з позицією, прикиньте, так буває! Я не можу вилетіти з Києва літаком вже півтора року, а ви вільно пересуваєтеся світом (поки що). Я живу в країні, яку терор вашого диктатора веде в економічну та ментальну прірву! Але я вільніша за вас, рабів! І вільніша вашої всієї плішивої влади! Вона піде рано чи пізно! Вона залишить вас у руїнах власної ганьби перед усім світом", - емоційно висловилася зірка.