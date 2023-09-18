Замуж уже не выйдет. Экс-супруга Остапчука раздаривает свадебные украшения

Почему экс-супруга Остапчука пошла на этот шаг?

Поскольку Кристину до сих пор "задаллбывают" вопросами о бывшем, женщина решила перекрыть негатив более приятными темами и воспоминаниями о свадьбе с шоуменом.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Именно поэтому она прощается с тем, что напоминает ей день заключения брака с Владимиром.

Да еще и делает это прощание с прошлым интересным для себя и полезным для других процессом.

"Давайте о приятном. Возможно, у меня есть здесь невеста, я хочу подарить некоторые свадебные аксессуары", - написала в сторис Кристина.

Очевидно, что Горняк уже до конца отпустила ситуацию с разводом и вообще свои чувства к Владимиру.

Иначе расстаться со своими свадебными украшениями она бы не смогла.

Кристина Горняк дарит украшения из свадьбы с Остапчуком (фото: instagram.com/kristygor)

На самом деле это довольно мудрое поведение, ведь просто выбрасывать драгоценности от бывшего - это неуважение, а вот если превратить расставание со своим прошлым в доброе дело, то это воспринимается иначе.

Для каждой женщины свадьба - это особый день в жизни, и как бы дальше ни складывались ситуации, этот день всегда в памяти. Именно поэтому свадебное платье, туфли, аксессуары - все это очень ценно для женщины на протяжении всей жизни. Если, конечно, бывший не причинил такую боль, которая и день самой свадьбы превращается в ужасное воспоминание.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Стоит отметить, что Горняк до сих пор не решила вопрос с Владимиром по поводу их красивого дома . В настоящее время этим вопросом занимаются адвокаты.

Владимир продолжает строить дом, но уже с новой избранницей - Екатериной Полтавской.

Это можно понять по историям Екатерины, ведь сейчас она выбирает мебель и проецирует общую картинку дома изнутри. А вот шоумен просто подчиняется выбору Полтавской, которая будет жить вместе с ним в большом загородном доме.

Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/poka.tya)

У Кристины тоже личная жизнь налажена, но о своих отношениях женщина откровенно не говорит, ведь не желает повторять своих ошибок.