"Копія Буданова". Зірка "Холостячки" зважився на кардинальну зміну іміджу (фото)

Учасник другого сезону реаліті "Холостячка", психолог Роман Свечкоренко, який нещодавно зіграв весілля з блогеркою Валерією Чернецькою, здивував публіку неочікуваною зміною іміджу.

Як тепер виглядає Роман Свечкоренко

Перед тим, як показати свою нову зачіску, блогер довго "підігрівав" публіку.

"Всім привіт! У мене нова зачіска, яку бачили декілька людей, одна з перших була Лєра", - написав Свечкоренко у своєму блозі.

Пізніше виявилося, що зачіску для учасника "Холостячки" обирав ведучий "Хто зверху" Богдан Шелудяк. Шанувальники були шоковані від результату…

Роман Свечкоренко показав нову зачіску (фото: instagram.com/svechkorenko)

Реакція мережі на образ Романа

Красунчик-психолог створив рубрику "питання-відповідь", в якій юзери поділилися враженнями від побаченого.

Так, дехто навіть порівняв зірку з Кирилом Будановим, на що Роман жартома відповів, що "вони брати".

Пізніше Свечкоренко пояснив, чому зрештою наважився на такі кардинальні зміни.

"Я зробив з себе людину, яка вміє співпереживати іншій людині, яка вміє слухати, любити, чути близьких людей, вміє жартувати, над собою в тому числі, та має непоганий характер, враховуючи, що він був не мед, але пропрацьовуючи проблеми з терапевтом та із самим собою, досяг певних результатів, але всіх звісно цікавить лише обгортка, тобто зачіска, а не яка людина всередині", - написав учасник "Холостячки".

Роман Свечкоренко показав нову зачіску (фото: instagram.com/svechkorenko)

Ось як ще відреагували на нову зачіску його друзі-блогери та фолловери:

Чому ми одружились до цього відео?

Я не можу, ми ржем дуже

А хтось бачив Бодю після того?

Чому мені здається, що Рома просто пересадку планує робити і йому сказали побритись, а він просто вирішив використати це

В принципі з зачіскою вгадав, так як Ромчик вже лисіє, це його зачіска через два роки, хай привикає

Коли розлучення?

Насправді ж психолог вирішив пожартувати над підписниками в Instagram, опублікувавши справжнє фото себе "нового". Так, Роман розпрощався зі свою шевелюрою і поголив голову.

"Розходимось, він здався. Так краще? Щоб ви розуміли, у мене ніколи в житті не було короткої зачіски під машинку, ніколи", - поділився Свечкоренко.

Роман Свечкоренко у новому іміджі (фото: instagram.com/svechkorenko)