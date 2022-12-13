"Нереально класний": дружина Остапчука відповіла, що з будинком, який вони будували з шоуменом

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк на фоні чуток про розлучення розповіла, що сталося із будинком, який вони будували разом.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Зокрема, на тлі чуток багатьох шанувальників стало турбувати запитання, як йдуть справи з будівництвом заміського будинку пари під Києвом.

Горняк повідомила, що зараз усі ремонтні роботи призупинені, втім, не називала причин.

"Дуже багато запитань про будинок - з ним все ОК! Стоїть на своєму місці! Він нереально класний, але ремонт наразі зупинено", - написала вона.

Дружина Остапчука розповіла, що сталось з їхнім будинком (скрін)

Що відомо про розлучення пари

З'являлась інформація, що Остапчук та Горняк офіційно розлучилися після двох років шлюбу. Однак, подружжя цю інформацію поки не підтверджують.

З початком війни в Україні стосунки пари почали псуватися. Ходили чутки, що вони вже давно разом не живуть.

Тоді шанувальники почали запитувати у подружжя, чому вони не "з'являються" в соцмережах один одного та відпочивають окремо.

Однак, Горняк заявляла, що приховувати стосунки з чоловіком - це її право, а кому це не подобається, то може відписатися від неї.

Володимир Остапчук з Христиною Горняк (instagram.com/kristygor)