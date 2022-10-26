Шоумен Володимир Остапчук офіційно розлучився з дружиною
Український ведучий Володимир Остапчук та нотаріус Христина Горняк офіційно розлучилися після двох років шлюбу. Що стало причиною - невідомо.
Така інформація з'явилась у Telegram-каналі "Культурная прачечная".
Повідомляється, що документи про розірвання шлюбу експодружжя отримали кілька тижнів тому.
"Як розповіли нам джерела в оточенні пари, документи про розірвання шлюбу вони отримали декілька тижнів тому. Власне, розрив не є сюрпризом для підписників пари, адже нові серії інста-серіалу давно не виходять", - йдеться у повідомленні.
Часто шанувальники запитували у подружжя, чому вони не "з'являються" в соцмережах один одного та відпочивають окремо.
Однак, нещодавно Горняк заявила шанувальникам, що приховувати стосунки з чоловіком - це її право, а кому це не подобається, то може відписатися від неї.
Історія стосунків
Пара познайомилася задовго до початку стосунків. Перша зустріч відбулася на весіллі, де Остапчук був ведучим, а Горняк - гостею. Тоді ж шоумен ще перебував у шлюбі з Оленою Войченко.
Згодом стало відомо, що Остапчук розлучився з дружиною та майже одразу одружився з Христиною Горняк. Весілля вони зіграли у 2020 році.
Однак, з початком війни в Україні стосунки пари почали псуватися. Ходили чутки, що вони вже давно разом не живуть.
Володимир Остапчук розлучився з дуржиною (instagram.com/kristygor)
Нещодавно Христина їхала з Києва, після того, як Остапчук видалив її з друзів.
Також ведучий розповідав про погрози батька колишньої дружини.