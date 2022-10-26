Шоумен Володимир Остапчук офіційно розлучився з дружиною

Український ведучий Володимир Остапчук та нотаріус Христина Горняк офіційно розлучилися після двох років шлюбу. Що стало причиною - невідомо.

Повідомляється, що документи про розірвання шлюбу експодружжя отримали кілька тижнів тому.

"Як розповіли нам джерела в оточенні пари, документи про розірвання шлюбу вони отримали декілька тижнів тому. Власне, розрив не є сюрпризом для підписників пари, адже нові серії інста-серіалу давно не виходять", - йдеться у повідомленні.

Часто шанувальники запитували у подружжя, чому вони не "з'являються" в соцмережах один одного та відпочивають окремо.

Однак, нещодавно Горняк заявила шанувальникам, що приховувати стосунки з чоловіком - це її право, а кому це не подобається, то може відписатися від неї.

Історія стосунків

Пара познайомилася задовго до початку стосунків. Перша зустріч відбулася на весіллі, де Остапчук був ведучим, а Горняк - гостею. Тоді ж шоумен ще перебував у шлюбі з Оленою Войченко.

Згодом стало відомо, що Остапчук розлучився з дружиною та майже одразу одружився з Христиною Горняк. Весілля вони зіграли у 2020 році.

Однак, з початком війни в Україні стосунки пари почали псуватися. Ходили чутки, що вони вже давно разом не живуть.

Володимир Остапчук розлучився з дуржиною (instagram.com/kristygor)