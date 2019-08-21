В Кабмине анонсировали новые правила растаможки "евроблях"

Фото: Юрий Лавренюк (УНИАН)

Новый законопроект должны подготовить в течение трех месяцев

В Министерстве инфраструктуры Украины приняли решение о создании рабочей группы, которая должна разработать новый законопроект по урегулированию порядка растаможивания автомобилей на еврономерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Мининфраструктуры Юрия Лавренюка.

Новый законопроект должен будет создать четкие, прозрачные и понятные правила растаможивания автомобилей, как новых, так и бывших в употреблении, которые находятся или будут ввезены на таможенную территорию государства.

Рабочая группа должна разработать новые правила растаможки за время отсрочки санкций. Возглавлять группу будет Владислав Криклый, которого партия "Слуга Народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной рады.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 августа Офис президента Зеленского заявил о том, что штрафы для владельцев "евроблях" будут отсрочены на три месяца. Формально они должны были вступить в силу 21 августа.

Также сообщалось, что весной в Закарпатской области мужчина на "евробляхе" прорвал границу. На такой поступок мужчина пошел после того, как ему повторно отказали в возможности ввоза автомобиля.