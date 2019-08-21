ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине анонсировали новые правила растаможки "евроблях"

Новости » Политика    21.08.2019 - 17:51
В Кабмине анонсировали новые правила растаможки "евроблях"
Фото: Юрий Лавренюк (УНИАН)

Новый законопроект должны подготовить в течение трех месяцев

В Министерстве инфраструктуры Украины приняли решение о создании рабочей группы, которая должна разработать новый законопроект по урегулированию порядка растаможивания автомобилей на еврономерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя Мининфраструктуры Юрия Лавренюка.

Новый законопроект должен будет создать четкие, прозрачные и понятные правила растаможивания автомобилей, как новых, так и бывших в употреблении, которые находятся или будут ввезены на таможенную территорию государства.

Рабочая группа должна разработать новые правила растаможки за время отсрочки санкций. Возглавлять группу будет Владислав Криклый, которого партия "Слуга Народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной рады.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 августа Офис президента Зеленского заявил о том, что штрафы для владельцев "евроблях" будут отсрочены на три месяца. Формально они должны были вступить в силу 21 августа.

Также сообщалось, что весной в Закарпатской области мужчина на "евробляхе" прорвал границу. На такой поступок мужчина пошел после того, как ему повторно отказали в возможности ввоза автомобиля.

В ГФС назвали размер штрафов для владельцев "евроблях" с 22 августа В Мининфраструктуры создадут оперативный штаб нефтетрейдеров
Новости Украины евробляхиМИУрастаможка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь