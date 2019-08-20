Халява больше не пройдет: в Минздраве ужесточили получение медсправки для водителей

Минздрав запустит новый реест справок для водителей (Коллаж РБК-Украина)

Водителям придется проходить полный медосмотр, так как фиктивную справку купить будет невозможно

В Министерстве охраны здоровья разработали специальный механизм, который не позволит будущим водителям избежать прохождения медосмотра. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

С 2020 года Министерство охраны здоровья запустит специальный реестр для водителей, который сделает невозможным покупку фиктивных медицинских справок. Для того, чтобы получить результаты медосмотра, украинцам придется лично посетить медицинское учреждение, получить на руки специальный бланк с защитным штрих-кодом и пройти обследование.

В Украине процветает целый подпольный бизнес по изготовлению справок. Украинцам зачастую не нужно даже никуда ходить самостоятельно, достаточно только нескольких кликов в тематических группах в Viber или Telegram - и справка готова.

Однако в Минздраве напоминают, что за выдачу фиктивных справок несет ответственность не только тот, кто ее приобрел, но и тот, кто ее выдал.

Если водитель получил такую справку незаконным образом, а потом попал в ДТП, то полиция будет проверять подлинность таких справок в первую очередь. Из-за фиктивной справки водитель также может лишиться права управлять автомобилем.

Данная справка является обязательной при получении прав на вождение автомобильных средств. Будущий водитель должен пройти обследование у хирурга, офтальмолога, отоларинголога, невропатолога и терапевта. И если у водителя, который совершит аварию, будет обнаружено какое-то хроническое заболевание, то ответственность понесут все – и водитель, и главный врач, и председатель комиссии, который подписывают справку.

К чему приводит покупка фиктивных справок (Видео: YouTube/Сніданок 1+1)

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