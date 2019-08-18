ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Колоссальные штрафы: украинцев ждут новые неприятности

STYLERЖизнь    18.08.2019 - 15:24
Колоссальные штрафы: украинцев ждут новые неприятности
С 24 августа евробляхеров ждут штрафы (фото: коллаж РБК-Украина)

Карательные меры начнут действовать с 24 августа

Уже с 24 августа начнут действовать нешуточные санкции, которые предусмотрены для украинских пользователей авто с еврономерами. Какие неприятности могут поджидать украинцев, поделились "ФАКТЫ".

За управление машиной иностранной регистрации владельцам машин грозит взыскание в размере 8500 гривен, а при повторном таком нарушении в течение одного года - штраф в 17 000 гривен с лишением права управления на год и с оплатным изъятием транспорта.

Правоохранители вправе выяснить, не нарушены ли требования к ее управлению и сроки пребывания на территории Украины. Если таковые имеются, полицейские могут наложить штраф.

Однако штрафы в 170 тысяч гривен, которые начнутся уже на День независимости, многие считают неоправданно высокими. К слову, президент дал понять, что не сбрасывает со счетов возникшую проблему.

"23 августа у нас крайний день. Мы должны договориться с полицией, отсрочить еще, пока новая Верховная Рада не заработает и мы не примем новый законопроект", - заявил Владимир Зеленский на встрече с активистами в Черкассах.

Колоссальные штрафы: украинцев ждут новые неприятностиВладимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Также мы писали о том, что владельцы евроблях не спешат узаконивать свои автомобили из-за ряда причин.

С границ Украины исчезли евробляхеры: что произошло В Закарпатской области мужчина на "евробляхе" прорвал границу
Новости Украины евробляха
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь