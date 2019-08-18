Колоссальные штрафы: украинцев ждут новые неприятности

С 24 августа евробляхеров ждут штрафы (фото: коллаж РБК-Украина)

Карательные меры начнут действовать с 24 августа

Уже с 24 августа начнут действовать нешуточные санкции, которые предусмотрены для украинских пользователей авто с еврономерами. Какие неприятности могут поджидать украинцев, поделились "ФАКТЫ".

За управление машиной иностранной регистрации владельцам машин грозит взыскание в размере 8500 гривен, а при повторном таком нарушении в течение одного года - штраф в 17 000 гривен с лишением права управления на год и с оплатным изъятием транспорта.

Правоохранители вправе выяснить, не нарушены ли требования к ее управлению и сроки пребывания на территории Украины. Если таковые имеются, полицейские могут наложить штраф.

Однако штрафы в 170 тысяч гривен, которые начнутся уже на День независимости, многие считают неоправданно высокими. К слову, президент дал понять, что не сбрасывает со счетов возникшую проблему.

"23 августа у нас крайний день. Мы должны договориться с полицией, отсрочить еще, пока новая Верховная Рада не заработает и мы не примем новый законопроект", - заявил Владимир Зеленский на встрече с активистами в Черкассах.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Также мы писали о том, что владельцы евроблях не спешат узаконивать свои автомобили из-за ряда причин.