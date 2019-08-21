Офис президента заявил об отсрочке штрафов для владельцев "евроблях"

Фото: Руслан Рябошапка (oldminjust.gov.ua)

Штрафы будут отстрочены на три месяца

Штрафы для владельцев автомобилей на еврономерах отсрочат еще на три месяца. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка по итогам совещания в Министерстве инфраструктуры, передает РБК-Украина.

Он отметил, что президент Украина Владимир Зеленский вносил в Верховную раду 8 созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Однако пообещал, что этот законопроект будет принят Радой 9 созыва.

"Сейчас этот закон является приоритетным, и в первый же день работы парламента он будет принят и штрафные санкции будут отсрочены. В течение срока, на который будет отсрочка, - три месяца. Мы наработаем новый законопроект, который урегулирует порядок растаможки автомобилей. Потому что существующее сегодня законодательство является несовершенным и во многих случаях его мы просто не можем его реализовать", - заявил он.

Формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, но заместитель главы Офиса президента отметил, что у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция останавливать право имеет, а штрафовать де-факто не может.

"Есть технические проблемы с обменом информацией между Национальной полицией и таможенной службой, соответственно нет механизма, который позволял бы реализовать в полной мере применение штрафов", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области мужчина на "евробляхе" прорвал границу после того, как ему повторно отказали в возможности ввоза автомобиля. Пограничники дважды задерживали мужчину, который пытался ввезти "евробляху" через автомобильный пункт пропуска "Ужгород". В частности, после того, как он получил карточку отказа за нарушения, мужчина вместо возвращения в Словакию на скорости направился в сторону Ужгорода. Пограничный наряд задержал его и оштрафовал.

Кроме того, в Государственной фиксальной службе назвали самые дорогие и самые дешевые растаможенные "евробляхи".

Отметим, через механизмы льготной растаможки в бюджет Украины поступило 13,6 млрд гривен.