ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Евробляхи в Украине: Зеленский сделал важное заявление

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 17:07
Евробляхи в Украине: Зеленский сделал важное заявление
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский дал обещание владельцам "евроблях"

Проблему "евроблях" в Украине Владимир Зеленский пообещал решить в ближайшем будущем. Об этом президент Украины сказал во время встречи с "евробляхерами" на Закарпатской таможне.

В частности, Зеленский заверил автомобилистов, что после выборов в Раду законодательство о растаможивании автомобилей на еврономерах будет пересмотрено, и владельцам таких машин не придется бояться "драконовских штрафов", которые им грозят уже в августе.

По словам президента, сейчас решить этот вопрос не представляется возможным, так как еще не сформирован новый парламент. Но сразу же после выборов народные депутаты займутся проблемой "евроблях". 

Зеленский надеется, что политики нового созыва Верховной Рады не просто прислушаются к его пожеланиям, но и перестанут игнорировать его инициативы в этом вопросе.

Зеленский встретился с "евробляхерами"

Отметим, что не так давно глава президентской партии Дмитрий Разумков заявил, что прописывать законодательство нужно таким образом, чтобы у каждого украинца была реальная возможность купить нормальные автомобиль за приемлемую стоимость.

Напомним, что новые штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств в Украине должны были начать действовать с 22 августа 2019 года.

Зеленский подписал указ о синхронизации баз таможен с соседними странами Раскрыта тайна Зеленского: что означают браслеты на руках президента
Новости Украины евробляхиВладимир Зеленский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь