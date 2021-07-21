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На Закарпатье ливни затопили дороги и дома: люди по колено в воде (видео)

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Великий Бычков, Среда 21 июля 2021 15:38
На Закарпатье ливни затопили дороги и дома: люди по колено в воде (видео) Коллаж РБК-Украина: на Закарпатье выпали обильные дожди
Автор: Тетяна Самарук

В поселке Великий Бычков в Раховском районе из-за обильных дождей значительно затопило. В результате местные жители ходят по колено в воде, а автомобили словно лодки плавают.

Очевидцы публикуют видео непогоды в сети.

Как пишет издание "Новости Закарпатья", причиной подтопления в поселке стала еще и недостаточное количество придорожных кюветов и их засорение.

Так, вода наделала бедствия в частных угодьях и затопила двор местных и их огороды.

Как пишет ТСН, обильный ливень там начался накануне после обеда и не утихал час. После этого дождевая вода с гор хлынула на огороды и подворья людей. Она превратила улицы деревни в стремительные потоки.

Местные жители говорят, что животных успели спасти, а вот мебель и бытовую технику уже нет. Кое-где вода достигала по пояс и на таком уровне держалась несколько часов.

На Закарпатье ливни затопили дороги и дома: люди по колено в воде (видео)На Закарпатье ливни затопили дороги и дома: люди по колено в воде (видео)На Закарпатье ливни затопили дороги и дома: люди по колено в воде (видео)На Закарпатье ливни затопили дороги и дома: люди по колено в воде (видео)На Закарпатье ливни затопили дороги и дома: люди по колено в воде (видео)На Закарпатье ливни затопили дороги и дома: люди по колено в воде (видео)

Фото: на Закарпатье ливни затопили поселок (transkarpatia.net/transcarpathia)

Ранее мы сообщали, что ряд поездов Укрзализныци задерживаются из-за непогоды.

Также синоптики предупредили, что ночью 21 июля ожидаются дожди.

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