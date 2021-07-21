Ряд поездов задерживается из-за непогоды: УЗ обнародовала новый список

"Укрзализныця" второй раз за сутки обнародовала список поездов, которые задерживаются в пути из-за непогоды. По состоянию на 14:30 задерживаются рейсы трех пассажирских поездов и двух электричек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

Напомним, утром задержка возникла у 15 поездов. Некоторые из них провели в пути на два часа больше, чем планировалось.

Как известно, в Украине 21 июля осложнились погодные условия. Синоптики предупреждают о значительных дождях, граде и грозах.