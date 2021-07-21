Ряд поездов задерживается из-за непогоды: УЗ обнародовала новый список
Фото: в Украине задерживаются поезда из-за непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрзализныця" второй раз за сутки обнародовала список поездов, которые задерживаются в пути из-за непогоды. По состоянию на 14:30 задерживаются рейсы трех пассажирских поездов и двух электричек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
В пути задерживаются рейсы:
- №282 Хмельницкий-Геническ (задерживается на 2 часа);
- №15 Харьков-Рахов (задерживается на 1 час 30 минут);
- №70 Львов-Мариуполь (задерживается на 45 минут).
Также задерживаются пригородные поезда:
- №6331 Покровск-Лозовая (задерживается на 30 минут);
- №6235 Славянск - Изюм (задерживается на 1 час 25 минут).
Напомним, утром задержка возникла у 15 поездов. Некоторые из них провели в пути на два часа больше, чем планировалось.
Как известно, в Украине 21 июля осложнились погодные условия. Синоптики предупреждают о значительных дождях, граде и грозах.