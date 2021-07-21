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На Закарпатті зливи затопили дороги і будинки: люди по коліна у воді (відео)

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Великий Бичків, Середа 21 липня 2021 15:38
На Закарпатті зливи затопили дороги і будинки: люди по коліна у воді (відео) Колаж РБК-Україна: на Закарпатті випали рясні дощі
Автор: Тетяна Самарук

У селищі Великий Бичків в Рахівському районі через рясні дощі значно затопило. Внаслідок цього місцеві жителі ходять по коліна у воді, а автомобілі наче човни плавають.

Очевидці публікують відео негоди у мережі.

Як пише видання "Новини Закарпаття", причиною підтоплень у селищі стала ще й недостатня кількість придорожніх кюветів та їхнє засмічення.

Так, вода наробила лиха у приватних угіддях та затопила подвір'я місцевих і їхні городи.

Як пише ТСН, рясна злива там почалася напередодні пообіді і не вщухала годину. Після того дощова вода з гір хлинула на городи та обійстя людей. Вона перетворила вулиці села на стрімкі потоки.

Місцеві мешканці кажуть, що худобу встигли врятувати, а от меблі та побутову техніку вже ні. Подекуди вода сягала по пояс і на такому рівні трималася кілька годин.

На Закарпатті зливи затопили дороги і будинки: люди по коліна у воді (відео)На Закарпатті зливи затопили дороги і будинки: люди по коліна у воді (відео)На Закарпатті зливи затопили дороги і будинки: люди по коліна у воді (відео)На Закарпатті зливи затопили дороги і будинки: люди по коліна у воді (відео)На Закарпатті зливи затопили дороги і будинки: люди по коліна у воді (відео)На Закарпатті зливи затопили дороги і будинки: люди по коліна у воді (відео)

Фото: на Закарпатті зливи затопили селище (transkarpatia.net/transcarpathia)

Раніше ми повідомляли, що низка поїздів Укрзалізниці затримуються через негоду.

Також синоптики попередили, що вночі 21 липня очікуються дощі.

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