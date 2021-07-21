Ночью часть Украины накроют ливни: синоптики объявили штормовое предупреждение
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине. Ожидаются ливни и гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, 22 июля ожидается осложнение погодных условий в 13 областях.
В южных, восточных и центральных регионах прогнозируют грозы.
Ночью местами ожидаются значительные дожди.
Там объявлен I уровень опасности (желтый). Это означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Ранее синоптики предупредили о поднятии уровня воды в реках. Причиной тому являются ливни.
Напомним, по состоянию на утро 21 июля, вследствие ухудшения погоды в Украине без света остались 838 населенных пунктов.