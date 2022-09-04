Заготовка горохового супа на зиму: рецепт для тех, у кого совсем нет времени на кухню
Рецептов закруток на зиму для борща или капустняка очень много. Но можно делать заправки для быстрого приготовления и других супов. Например, горохового.
Такая заправка значительно сэкономит время на приготовления и ее нужно будет только разбавить водой или бульоном. Еще такую заправку можно использовать как гарнир.
Как сделать заготовку для горохового супа в банке на зиму - читайте в рецепте ниже.
Ингредиенты:
- Колотый горох - 1,5 кг
- Морковь - 1 кг
- Лук - 1 кг
- Болгарский перец - 1 кг
- Растительное масло - 200 мл
- Помидоры - 2 кг
- Сахар - 4 ст. ложки
- Соль - 4 ст. ложки
- Уксус - 70 мл
Способ приготовления
Горох на ночь замочите в холодной воде. Утром воду слейте, налейте свежую и отварите горох до полуготовности.
Овощи помойте и почистите. Морковь натрите на крупной терке, лук - порежьте мелко, а перцы - нарежьте соломкой.
Поставьте на огонь глубокую сковороду, нагрейте и влейте растительное масло. Слегка обжарьте лук, потом добавьте морковь и готовьте около 10 минут. Постоянно помешивайте. Потом добавьте перец и обжаривайте на среднем огне еще 10 минут.
Помидоры прокрутите через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте к овощам на сковороде томатное пюре, а потом - сахар и соль. Хорошо все перемешайте.
С гороха слейте лишнюю жидкость. Сложите в кастрюлю горох и овощи. Тушите под крышкой на слабом огне около 40 минут - пока горох не разварится.
За 5 минут до конца приготовления добавьте уксус. После приготовления суп разложите по стерилизованным банкам и закройте плотно крышками.
Банки переверните, укутайте и дайте полностью остыть. Потом можете переставить консервацию в прохладное темное место.
Как потом приготовить гороховый суп
Откройте банку с консервацией и выложите ее в кастрюлю. Добавьте воду или мясной бульон. При желании можно добавить картошку, зелень и специи. Доведите до кипения.
Если бульон полностью готов, то кипятить суп не нужно - разбавьте необходимое количество и просто подогрейте.
Кстати, ранее мы писали о том, как сделать аджику буквально за полчаса - будет стоять почти всю зиму.
А еще рассказывали рецепт приготовления дерунов из яблок.