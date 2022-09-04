Заготовка горохового супа на зиму: рецепт для тех, у кого совсем нет времени на кухню

Такая заправка значительно сэкономит время на приготовления и ее нужно будет только разбавить водой или бульоном. Еще такую заправку можно использовать как гарнир.

Рецептов закруток на зиму для борща или капустняка очень много. Но можно делать заправки для быстрого приготовления и других супов. Например, горохового.

Как сделать заготовку для горохового супа в банке на зиму - читайте в рецепте ниже.

Ингредиенты:

Колотый горох - 1,5 кг

Морковь - 1 кг

Лук - 1 кг

Болгарский перец - 1 кг

Растительное масло - 200 мл

Помидоры - 2 кг

Сахар - 4 ст. ложки

Соль - 4 ст. ложки

Уксус - 70 мл

Способ приготовления

Горох на ночь замочите в холодной воде. Утром воду слейте, налейте свежую и отварите горох до полуготовности.

Овощи помойте и почистите. Морковь натрите на крупной терке, лук - порежьте мелко, а перцы - нарежьте соломкой.

Поставьте на огонь глубокую сковороду, нагрейте и влейте растительное масло. Слегка обжарьте лук, потом добавьте морковь и готовьте около 10 минут. Постоянно помешивайте. Потом добавьте перец и обжаривайте на среднем огне еще 10 минут.

Помидоры прокрутите через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте к овощам на сковороде томатное пюре, а потом - сахар и соль. Хорошо все перемешайте.

С гороха слейте лишнюю жидкость. Сложите в кастрюлю горох и овощи. Тушите под крышкой на слабом огне около 40 минут - пока горох не разварится.

За 5 минут до конца приготовления добавьте уксус. После приготовления суп разложите по стерилизованным банкам и закройте плотно крышками.

Банки переверните, укутайте и дайте полностью остыть. Потом можете переставить консервацию в прохладное темное место.

Как потом приготовить гороховый суп

Откройте банку с консервацией и выложите ее в кастрюлю. Добавьте воду или мясной бульон. При желании можно добавить картошку, зелень и специи. Доведите до кипения.

Если бульон полностью готов, то кипятить суп не нужно - разбавьте необходимое количество и просто подогрейте.