Заготівля горохового супу на зиму: рецепт для тих, у кого зовсім немає часу на кухню

Така заправка значно заощадить час на приготування і її потрібно буде тільки розбавити водою або бульйоном. Ще таку заправку можна використовувати як гарнір.

Рецептів закруток на зиму для борщу або капусняку дуже багато. Але можна робити заправки для швидкого приготування й інших супів. Наприклад, горохового.

Як зробити заготовку для горохового супу в банку на зиму - читайте в рецепті нижче.

Інгредієнт:

Колотий горох - 1,5 кг

Морква - 1 кг

Цибуля - 1 кг

Болгарський перець - 1 кг

Рослинна олія - 200 мл

Помідори - 2 кг

Цукор - 4 ст. ложки

Сіль - 4 ст. ложки

Оцет - 70 мл

Спосіб приготування

Горох на ніч замочіть у холодній воді. Вранці воду злийте, налийте свіжу і відваріть горох до напівготовності.

Овочі помийте і почистіть. Моркву натріть на крупній тертці, цибулю - поріжте дрібно, а перці - наріжте соломкою.

Поставте на вогонь глибоку сковороду, нагрійте і влийте рослинну олію. Злегка обсмажте цибулю, потім додайте моркву і готуйте близько 10 хвилин. Постійно помішуйте. Потім додайте перець і обсмажуйте на середньому вогні ще 10 хвилин.

Помідори прокрутіть через м'ясорубку або подрібніть в блендері. Додайте до овочів на сковороді томатне пюре, а потім - цукор і сіль. Добре все перемішайте.

З гороху злийте зайву рідину. Складіть в каструлю горох і овочі. Тушкуйте під кришкою на слабкому вогні близько 40 хвилин - поки горох не розвариться.

За 5 хвилин до кінця приготування додайте оцет. Після приготування суп розкладіть по стерилізованим банкам і закрийте щільно кришками.

Банки переверніть, укутайте і дайте повністю охолонути. Потім можете переставити консервацію в прохолодне темне місце.

Як потім приготувати гороховий суп

Відкрийте банку з консервацією і викладіть її в каструлю. Додайте воду або м'ясний бульйон. Якщо є бажання - можна додати картоплю, зелень і спеції. Доведіть до кипіння.

Якщо бульйон повністю готовий, то кип'ятити суп не потрібно - розбавте необхідну кількість і просто підігрійте.