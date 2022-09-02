Простая аджика без варки за 30 минут: вкус просто улетный!

Самую простую аджику можно приготовить из минимального количества ингредиентов и без варки. Такую аджику можно есть практически сразу и хранить в холодильнике почти всю зиму.

Самые простые рецепты невероятно вкусной аджики - читайте в материале ниже.

Аджика с перцем

Ингредиенты:

Помидоры - 1 кг

Красный болгарский перец - 2-3 шт.

Острый перец чили - 100-150 г

Чеснок - 100 г

Соль - 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Все овощи тщательно помойте. Пропустите через мясорубку или кухонный комбайн. Добавьте соль и тщательно перемешайте.

Накройте крышкой и оставьте на сутки при комнатной температуре. Периодически перемешивайте и следите, чтобы на поверхности не было пенки.

Разложите сырую аджику по стерилизованным банкам и плотно закройте. Храните в холодильнике.

Если очень хочется есть аджику сразу - просто отложите чистой ложкой немного и используйте на ужин.

Аджика с хреном

Ингредиенты:

Помидоры - 2 кг

Хрен - 200 г

Чеснок - 200 г

Острый перец - 1 шт.

Сладкий перец - 1 кг

Соль - 2 ст. ложки

Сахар - 3 ст. ложки

Уксус - 1 ст. ложка

Способ приготовления:

Все овощи тщательно помойте. Помидоры, хрен, чеснок и перцы пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Хорошо перемешайте.

Добавьте соль, сахар, уксус и еще раз перемешайте. Оставьте на 1 час. Потом разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.

Такую аджику можно хранить в холодильнике не менее 2-3 месяцев.