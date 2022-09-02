Простая аджика без варки за 30 минут: вкус просто улетный!
Самую простую аджику можно приготовить из минимального количества ингредиентов и без варки. Такую аджику можно есть практически сразу и хранить в холодильнике почти всю зиму.
Самые простые рецепты невероятно вкусной аджики - читайте в материале ниже.
Аджика с перцем
Ингредиенты:
- Помидоры - 1 кг
- Красный болгарский перец - 2-3 шт.
- Острый перец чили - 100-150 г
- Чеснок - 100 г
- Соль - 1 ст. ложка
Способ приготовления:
Все овощи тщательно помойте. Пропустите через мясорубку или кухонный комбайн. Добавьте соль и тщательно перемешайте.
Накройте крышкой и оставьте на сутки при комнатной температуре. Периодически перемешивайте и следите, чтобы на поверхности не было пенки.
Разложите сырую аджику по стерилизованным банкам и плотно закройте. Храните в холодильнике.
Если очень хочется есть аджику сразу - просто отложите чистой ложкой немного и используйте на ужин.
Аджика с хреном
Ингредиенты:
- Помидоры - 2 кг
- Хрен - 200 г
- Чеснок - 200 г
- Острый перец - 1 шт.
- Сладкий перец - 1 кг
- Соль - 2 ст. ложки
- Сахар - 3 ст. ложки
- Уксус - 1 ст. ложка
Способ приготовления:
Все овощи тщательно помойте. Помидоры, хрен, чеснок и перцы пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Хорошо перемешайте.
Добавьте соль, сахар, уксус и еще раз перемешайте. Оставьте на 1 час. Потом разлейте по стерилизованным банкам и закройте крышками.
Такую аджику можно хранить в холодильнике не менее 2-3 месяцев.
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